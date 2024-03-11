Apple, Dokunmatik Ekranlı iMac Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Apple tarafından yapılan bir patent başvurusu, şirketin Microsoft Surface Studio benzeri bir bilgisayar geliştiriyor olabileceğini ortaya koydu.

Apple, günümüz bilgisayarlarında popüler olsa da uzun yıllar boyunca MacBook ve iMac modellerinde “ergonomik açıdan iyi olmadığı” için dokunmatik ekran kullanmayacağını söylüyordu. Hatta zamanında Steve Jobs bile çok fazla test yaptıklarını ve kullanışlı olmadığını ifade etmişti.

Ancak Microsoft Surface Studio gibi cihazlar, dokunmatik ekranların belli amaçlar için yararlı olabileceğini göstermişti. Apple tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında alınan bir patent ise şirketin bu yaklaşımdan vazgeçerek dokunmatik ekranlı bilgisayar çıkarabileceğini gösterdi.

Apple, dokunmatik ve eğilebilir bir ekrana sahip iMac üzerinde çalışıyor olabilir

Kasım 2023’te yapılan patent başvurusu, Patently Apple tarafından fark edildi. Patentte, şirketin dokunmatik ekrana sahip eğilebilen bir masaüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor olabileceği görüldü. Yani Surface Studio’ya benzer şekilde. iMac cihazlara uygulanabilecek bu sistem, sanatçılar tarzı kullanıcılar için yararlı olabilir

Ancak Apple, cihazın dokunmatik ekranlı olabileceğine dair hiçbir ifade kullanmıyor. Bunun yerine iMac tarzı cihazların zamanla taşınma ve paketlenme açısından verimsiz hâle geldiğini belirtmiş. Taşınmayı kolaylaştırmak için de böyle bir tasarımlara ihtiyaç olabileceğini eklemiş.

Microsoft Surface Studio

Yani dokunmatik ekran olacağına dair hiçbir ibare yok. Bu Patently Apple’ın çıkarımı. Tasarımın Surface Studio’ya çok benzemesi dokunmatik ekran tahminlerinin ortaya çıkmasında çok etkili olmuş.

Apple’ın gelecekte bu tarz bir cihaz ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Şirket, her yıl birçok kez patent başvurusunda bulunuyor ancak bunların çok azı gerçek oluyor.