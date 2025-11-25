Katlanabilir iPhone'un Fiyatına Dair Çarpıcı İddia (Bu Fiyata Anca Videosunu İzleriz)

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'una dair Fubon Research analistinden gelen yeni iddia, telefonun fiyatını gün yüzüne çıkarıyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin fiyatı hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Fubon Research analisti Arthur Liao'nun paylaştığı son rapora göre Apple'ın bu ilk katlanabilir iPhone modeli yaklaşık 2.399 dolar etiket fiyatıyla piyasaya sürülecek.

Bu rakam, mevcut üst segment akıllı telefon fiyatlarının oldukça üzerinde ve katlanabilir telefonlar arasında katlanabilir iPhone'u en pahalı modellerden biri olarak konumlandıracak.

2.399 dolar fiyat etiketi, tahminlerin üzerinde

Katlanabilir iPhone'un potansiyel maliyeti hakkında daha önceki söylentiler 1.800 dolar ile 2.500 dolar gibi geniş bir yelpazede yer alıyordu. Yeni tahmin, beklentilerin üst sınırına yakın duruyor. Sektörün önde gelen analistlerinden Ming-Chi Kuo, cihazın 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir maliyete sahip olacağını öngörürken, Bloomberg’den Mark Gurman ise 2.000 dolar civarında bir fiyat bekliyordu.

Fubon Research, katlanabilir iPhone'un böylesine astronomik bir fiyata sahip olmasının temel nedeninin Apple'ın kullanmayı planladığı birinci sınıf ve maliyetli bileşenler olduğunu belirtiyor. Özellikle cihazın esnek ekran paneli ve karmaşık menteşe mekanizması gibi kritik parçalar, piyasa beklentilerinin üst sınırına doğru fiyatları itecek en maliyetli unsurlar arasında.

Cihaza olan talebin büyük ölçüde Apple'ın belirleyeceği fiyata bağlı olacağı ifade edilse de Fubon analistleri şirketin 2026 yılında yaklaşık 5,4 milyon adet satış yapabileceğine inanıyor.