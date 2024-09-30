Apple'ın akıllı ev ürünleri planlarıyla ilgili yeni bilgiler geldi. Şirket, iPad'in akıllı ev ürününe dönüştürülmüş hâli olacak 2 adet yeni ekranlı HomePod çıkarmayı planlıyor.

Bir süredir Apple’ın akıllı ev ürünlerine yoğunlaşmak istediği ve bu kapsamda yeni ürünler çıkarmayı planladığı konuşuluyordu. Bir robot ve ekranlı HomePod bu ürünlerden bazılarıydı. Şimdi ise ekranlı HomePod hakkında yeni bilgiler geldi.

Apple hakkındaki en güvenilir kaynak olan Mark Gurman, dün yayımladığı Power On bülteninde Apple’ın ev ürünleriyle ilgili planlarına değindi. Gurman’a göre yeni HomePod, iPad’in akıllı ev ürününe dönüştürülmüş bir versiyonu olarak gelebilir.

2 farklı ekranlı HomePod gelebilir, Apple Intelligence desteği olabilir

Bunun dışında şirketin ekranlı iki farklı yeni HomePod sunmayı planladığı da aktarılmış. Hatta bunlardan birinin önümüzdeki yıl geleceği belirtilmiş. Versiyonlardan ilki daha uygun fiyatlı düşük ekranlı bir cihaz olacakken diğeri ise büyük ekranlı daha pahalı bir model olacakmış. Daha pahalı modelin robotik bir kol ile gelebileceği bile iddialar arasında. Bu versiyonun 1000 dolardan fazla paraya satılabileceği de eklenmiş.

Aslında düşük fiyatlı versiyon hakkında bir süredir bilgiler geliyordu. Gurman’dan önce 9to5Mac; bu cihazın A18 işlemci, kare gibi bir ekran, FaceTime için kamera, el hareketlerini tanıma gibi özelliklerle geleceğini öne sürmüştü. Gurman ise Takvim, Notlar gibi uygulamaları destekleyebilecek ve ev uygulamalarını kolaycak kontrol etmeyi sağlayacak kolay arayüze sahip bir cihaz olacağını ekledi.

Ayrıca cihazların şirketin yapay zekâ özellikleri “Apple Intelligence” desteği alacağı da aktarılıyor. Bu pek şaşırtıcı değil. Üretken yapay zekâ evlerde kullanıcıların gerçekten işine yarayacaktır. O yüzden de bu teknolojiyi akıllı ev ürünlerine entegre etmek çok mantıklı.

Yeni HomePod’lar, tamamen yeni “homeOS” ismine sahip bir işletim sistemine de kavuşacak. Hâlihazırdaki modellerde tvOS kullanılıyor. homeOS da tvOS’i temel alan yeni bir işletim sistemi olacak. Tabii tvOS’in biraz geliştirilerek tamamen yeniden markalandırılmış bir hâli olma ihtimali de var.

Kısacası Apple; iPad, HomePod ve tvOS ürünlerini yapay zekâyı da ekleyip birleştirerek yepyeni bir akıllı ev ürünüyle karşımıza çıkmayı planlıyor. Ne kadar başarılı olacağını bekleyip göreceğiz.