Apple'ın Formula 1 küresel yayın haklarını satın almak için harekete geçtiği bildirildi. Ancak şu an için bu konuda resmi bir girişim yok.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi. Business F1 isimli dergide yer alan bir habere göre Apple, Formula 1'in yayın haklarını satın almak için kesenin ağzını açtı. Şu ana kadar pek çok spor organizasyonunun yayın haklarını alan Apple, F1'in potansiyelini yüksek görüyor.

Bilen okurlarımız vardır; Apple, ABD Major Futbol Liginin (MLS) yayıncısı. ABD'li futbol tutkunlarının karşılaşmaları izlemek için Apple TV+ bünyesindeki "MLS Season Pass" abonesi olmaları gerekiyor. Bu durumun kârlı olduğunun farkına varan Apple, şimdi de Formula 1'e gözünü dikmiş gibi görünüyor. Business F1'in iddiası gerçekleşirse Apple muhtemelen MLS'de yaptığı gibi sezon bileti sistemi oluşturacak ve Formula 1 tutkunlarını kendine bağlayacak. Apple'ın "Apple F1 Pass" isimli yeni bir sistem oluşturacağı söyleniyor.

Apple, bu anlaşma için 2 milyar doları gözden çıkardı!

İddialara göre Apple, Formula 1'in küresel çaptaki yayın hakları için 2 milyar dolarlık ödeme yapmaya hazırlanıyor. Ancak burada önemli bir husus var. Apple, 2 milyar doları hemen şimdi ödese bile küresel çapta hizmet veremeyecek. Çünkü Formula 1 ile ülkedeki yayıncılar arasında yapılan anlaşmalar söz konusu. Örneğin Formula 1, Türkiye'de S Sport Plus aracılığıyla yayınlanıyor. Apple'ın Türkiye'de hizmet vermeye başlaması için önce Formula 1 ile S Sport Plus arasındaki anlaşmanın sona ermesi gerekecek.

Bu arada; Apple'ın Formula 1'e olan ilgisi yeni başlamadı. Şirket bir süredir Apple TV+ aboneleri için büyük bir Formula 1 filmi üzerinde çalışıyor. Ayrıca Formula 1'in en ünlü pilotlarından Lewis Hamilton için bir belgesel üzerinde çalışmalar var. Hâl böyleyken Apple'ın Formula 1 küresel yayın haklarını satın alması kimse için şaşırtıcı olmayacak. Bakalım önümüzdeki günler, bu konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanmasını sağlayacak.