Apple Kapılarını Açtı: Güvenlik Açıkları İçin Araştırmacılara Özel Programına Başvurular Başladı

Apple, iOS güvenlik açıklarını incelemek isteyen araştırmacılara özel iPhone sunacağı programın başvurularını açtı. Başvurular 31 Ekim’de bitecek.

Apple, 2026 yılı için Güvenlik Araştırma Cihazı (Security Research Device – SRD) Programı’na başvuruları açtı. Program, iOS güvenlik açıklarını araştırmak isteyen uzmanlara özel olarak hazırlanmış iPhone modelleri sağlıyor. Başvurular 31 Ekim 2025’e kadar sürecek.

Apple’ın “Security Research Device Program” olarak adlandırdığı bu program kapsamında, araştırmacılara güvenlik özelliklerini aşmaya gerek kalmadan iOS üzerinde test yapmaya imkân tanıyan özel cihazlar sunuluyor.

Araştırmacılara özel iPhone verilecek

Katılımcılar yazılım önizlemelerine, güvenlik odaklı beta projelere ve araştırmacılara yönelik araçlara erişim sağlayabiliyor. Aynı zamanda shell erişimi, özelleştirilebilir çekirdek (kernel) ve kişisel araçların kullanılabilmesi gibi imkanlar da programın parçası. Program dâhilinde iOS ve iPhone bileşenleri üzerinde araştırma yapılabiliyor.

Apple Pay ve üçüncü taraf uygulamalar bu kapsamın dışında tutuluyor. Program aracılığıyla keşfedilen güvenlik açıkları, Apple’ın ödül programında (Apple Security Bounty) otomatik olarak değerlendiriliyor ve beta sürümlere yönelik ek ödüller de bu kapsamda yer alıyor.

Başvuru şartları neler?

*Apple’ın Güvenlik Araştırma Cihazı Programı’na katılmak **isteyen araştırmacıların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Şirket bu koşulları net şekilde sıralıyor:

Apple platformlarında veya diğer modern işletim sistemlerinde güvenlik açıkları bulma konusunda deneyim sahibi olmak,

Programın geçerli olduğu ülkelerden birinde ikamet etmek (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Hindistan gibi ülkeler listede yer alıyor; Türkiye kapsamda değil),

Başvuru yapılan ülkede reşit olma yaşını doldurmuş olmak (çoğu yerde 18 yaş),

Hâlihazırda Apple’da çalışmıyor olmak ve son bir yıl içinde Apple bünyesinde görev almamış olmak.

Apple, programa kabul edilenlere hangi iPhone modelinin verileceğini önceden paylaşmıyor. Başvuru sürecine dair tüm bilgiler ise şirketin resmi Güvenlik Araştırma sayfasında bulunuyor.

Programa kabul edilen araştırmacılar sadece özel iPhone cihazlarını kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda Apple’ın güvenlik odaklı beta sürümlerine ve hata ödül programına da ulaşabilecek. Bu sayede iOS’te bulunan güvenlik açıkları daha hızlı raporlanacak ve sistemlerin güvenliği daha kısa sürede güçlendirilecek.