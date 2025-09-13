Gözler Ekim Ayına Çevrildi: Yeni Bir Apple Etkinliği mi Geliyor?

Apple’ın eylül etkinliği sonrası gözler ekime çevrildi. Şirketin bu dönemde yeni ürün tanıtımları için ayrı bir lansman planlayabileceği konuşuluyor.

Apple’ın geçmiş takvimine bakıldığında, ekim aylarında da yeni lansmanlar yaptığı görülüyor. Bu dönemde MacBook Pro, iMac, iPad, Apple TV ve AirPods gibi birçok model piyasaya sürülmüştü. Bu yıl ise AirTag 2, M5 iPad Pro, Vision Pro 2, A17 Pro işlemcili Apple TV 4K ve HomePod mini 2’nin öne çıkması bekleniyor. Öte yandan yeni MacBook Pro’nun tanıtımının 2026 başına bırakıldığı ifade ediliyor.

Sürpriz ihtimal: A18 Pro çipli uygun fiyatlı MacBook

Apple’ın sürpriz bir hamleyle A18 Pro çipli, daha uygun fiyatlı bir MacBook’u tanıtabileceği de dillendiriliyor ancak asıl öne çıkan ihtimal iPad Pro ve Vision Pro 2’nin aynı sahnede yer alması. Bunun yanında AirTag 2 ve Apple Home ürünlerinin de bu dönemde tanıtılabilecek diğer seçenekler arasında olduğu söyleniyor.

Apple’ın ekim ayına dair planları netleşmiş değil ancak söylentiler birçok yeni ürünün gündemde olduğunu gösteriyor. Bu ürünlerin tek bir etkinlikte mi yoksa birkaç gün arayla ayrı lansmanlarla mı tanıtılacağı ise şimdilik bilinmiyor.