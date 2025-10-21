iPhone 17 sayesinde Apple hisseleri tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı

Apple, iPhone 17 satışlarındaki güçlü talep sayesinde hisselerini 263 dolarla zirveye taşıdı. Şirketin piyasa değeri yeniden 4 trilyon dolara yaklaştı.

Apple, iPhone 17 satışlarındaki beklenmedik başarıyla yatırımcıları sevindirdi. Hisseler, 263 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş, şirketin piyasa değerini 4 trilyon dolara yaklaştırdı.

Çin'deki "iPhone Air" modeli büyük ilgi görürken, kullanıcılar özellikle cihazın hafifliği ve performansından memnun kaldı. Bu da satışlara doğrudan yansıdı. iPhone 17 ailesinin genel başarısı, Apple'ın pazar payını güçlendirdi.

Analist firması Loop Capital, bu gelişmelerin ardından Apple hisseleri için verdiği “Tut” notunu “Al” seviyesine yükseltti. Raporda özellikle Çin pazarındaki güçlü talebe dikkat çekildi.

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone satışlarında zaman zaman durağanlık yaşamıştı. Ancak bu ivme, şirketin ürün stratejisinin yeniden doğru yolda olduğunu gösteriyor. Yıl sonuna kadar hisselerde daha fazla artış bekleniyor.