Apple'ın ilk katlanabilir cihazı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 2028 yılında tanıtılacak ürünün 20 inç ekranlı bir iPad olacağı öne sürüldü.

İlk katlanabilir akıllı telefonların tanıtılıp satışa sunulmasının üzerinden 5 yıldan uzun zaman geçti. Bugüne kadar Samsung, Xiaomi, Huawei, vivo gibi hemen hemen tüm büyük akıllı telefon markalarının katlanabilir akıllı telefon modelleriyle tanışma fırsatı yakaladık. Ancak Apple, projeleri hakkında pek çok söylenti ortaya atılmasına rağmen henüz bir katlanabilir cihaz ortaya koymadı.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın katlanabilir cihazı ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Buna göre katlanabilir cihaz deneyimi için Apple ürünlerini bekliyorsanız, beklemeye bir süre daha devam etmeniz gerekecek. Bununla birlikte ilk katlanabilir Apple ürünü, görmeye alışık olduğumuz tüm katlanabilir modellerden daha gelişmiş bir cihaz olacak.

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı 20 inçlik bir ekranla gelebilir

Gurman'a göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazı, 2028 yılında karşımızda olacak. Henüz prototip aşamasında olan ürünün ekranında ciddi kırışıklıklar bulunuyor ancak Apple'ın bunlardan kurtulmak için önünde uzun yıllar var. Samsung'un ilk Galaxy Fold modelinden güncel Galaxy Z Fold6 modeline kadar kat ettiği mesafeyi düşünürsek Apple'ın 4 yıl sonra tasarım konusunda daha da iyi bir noktada olmasını bekleyebiliriz.

Apple'ın katlanabilir cihazı, devasa bir iPad gibi olacak. 20 inç boyutunda ekran ile gelmesi beklenen cihazın iPadOS işletim sistemiyle çalışacağına inanılıyor. Ancak Apple, Mac bilgisayarlarda kullandığı M serisi işlemcileri iPad'lere çoktan entegre etti. Muhtemelen Apple'ın ilk katlanabilir cihazı da iPadOS işletim sistemiyle gelecek ancak M serisi bir işlemciye sahip olacak ve macOS uygulamalarını çalıştırabilecek. En azından bazılarını…