Dünyanın en tanınmış teknoloji markalarından biri olan Apple, Steve Jobs’un ismini tescil ettirmeyi unuttuğu için nasıl bir olay yaşamış olabilir? Bu içerikte, Steve Jobs’ın bir İtalyan giyim markası olmasının ilginç hikâyesini anlatıyoruz.

Devrim niteliğindeki ürünleriyle hayatımızı değiştiren Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın adının marka tescilini almayı atlaması oldukça garip bir olayın yaşanmasına sebebiyet verdi.

Steve Jobs adının boşta kalması, iki İtalyan girişimcinin kafasında ampullerin yanmasına sebep oldu ve Apple ile tanıdığımız Steve Jobs ismi, bir giyim markasının merkezinde yer aldı. “İyi de nasıl?” diyorsanız öyküsünü anlatmaya başlayalım.

Apple’ın Steve Jobs’un adını tescil ettirmemesi 2012 yılında Vincenzo ve Giacomo Barbato kardeşlerin dikkatini çekti.

Yıllardır farklı markalar için ürünler tasarlayan iki kardeş, artık kendi giyim markalarını kurmaya karar vermişlerdi ve bu marka için bir isim arıyorlardı.

Ancak dikkat çekici ve akılda kalıcı bir marka ismi bulmak o kadar da kolay değildi...

İşte tam bu noktada, Apple’ın atladığı bir durumu keşfettiler.

“Steve Jobs” isminin marka tescili yoktu ve kendi markaları için kullanılabilirdi!

Bu marka isminin kendileri için mükemmel olacağını düşündüler ve hızlıca harekete geçerek markalarını bu isim altında kurdular.

Tabii ki Apple bu duruma karşı çıkmakta gecikmedi!

Apple, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvurarak Steve Jobs isminin ve logonun tescilini engellemeye çalıştı.

Barbato kardeşlerin tasarladığı logo da oldukça dikkat çekiciydi. Apple logosuna benzer olarak üzerinde bir yaprak bulunan, ısırılmış bir “J” harfi kullanmışlardı.

Doğal olarak Apple, bu logonun kendi ikonik ısırılmış elma logosunu da taklit ettiğini söyleyerek duruma itiraz etti.

Ancak, mahkeme, Apple’ın beklentilerinin aksine, kardeşlerin lehine karar verdi!

Mahkeme, “J” harfinin yenilebilir olmadığını ve bu nedenle ısırığın Apple’ın logosunu kopyalamadığına hükmetti.

Sonuç olarak, Steve Jobs isminin ve logosunun Barbato kardeşlerin sahipliğinde kalmasına izin verildi.

Olay burada da bitmiyor. Kardeşler giyim konusunda işleri büyütmeyi düşünseler de ileride elektronik işine de girmeyi planladıklarını ifade ediyordu.

Başarılı olabilirlerse ileride Steve Jobs markalı elektronik ürünleri piyasada görmek mümkün gibi görünüyor.

Tabii Apple bu durumun önüne geçmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. O da ayrı…

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