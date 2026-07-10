TÜM YAPAY ZEKALARI İÇİNE TOPLAYAN TELEFON | TECNO CAMON 50 Ultra 5G İnceleme

TECNO Türkiye işbirliği ile hazırladığımız bu videoda, akıllı telefon pazarında stratejisiyle dikkat çeken yeni TECNO CAMON 50 Ultra 5G modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz.

35.000 - 40.000 TL fiyat bandında arkada 3 adet 50 megapiksellik kamera kurulumu sunan ve yapay zeka entegrasyonuyla öne çıkan bu cihazı masaya yatırdık.

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TECNO CAMON 50 Ultra 5G, bu yıl saf işlemci gücüyle şov yapmak yerine yatırımını kamera, yapay zekâ ve IP69K standartlarında fiziksel dayanıklılığa kaydırmış durumda. Peki MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi günlük kullanımda ve oyunlarda nasıl bir performans sunuyor? 3X optik telefoto lensi amiral gemisi hissi veriyor mu? Tüm soruların cevabı videoda!

Şu anda MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında sınırlı stok ile geçerli olan kampanya kapsamında; 8 GB RAM / 256 GB** versiyonunu alana Watch Pro 3 akıllı saat, 12 GB RAM / 256 GB versiyonunu alana ise TECNO Megapad SE tablet ve klavye hediye ediliyor.

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