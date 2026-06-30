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TÜRKİYE'YE GELEN YENİ TV TEKNOLOJİSİ | TCL SQD Mini-LED Nedir? C7L ve C8L İncelemesi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Fabrikalarından test odalarına, Çin’den Danimarka’ya kadar peşinden dünyayı dolaştığımız yeni nesil SQD Mini-LED televizyonlar sonunda Webtekno ofisinde! Bu videomuzda, ekran teknolojilerinde kartları yeniden dağıtan TCL C8L ve TCL C7L modellerini tüm şeffaflığıyla, tamamen editöryal bir gözle inceliyoruz.

OLED’in o kusursuz siyahlarını sunarken parlaklıkta sınırları zorlayan (6.000 nite kadar!) ve yanma problemini tarihe karıştıran SQD Mini-LED teknolojisi tam olarak nedir? Daha uygun fiyatlı C7L ile tepe model C8L arasında ne gibi farklar var?

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Bang & Olufsen imzalı ses sisteminden yapay zeka destekli TSR AiPQ işlemciye, 288 Hz yenileme hızıyla konsol oyuncularını mest edecek detaylara kadar her şeyi uzun uzun test ettik. Şişirilmiş pazarlama söylemlerinden uzak, iyiye iyi kötüye kötü dediğimiz bu derinlemesine kullanım testini kaçırmayın!

TCL C8L & C7L Ortak Teknik Özellikleri ve Farkları

Ekran Paneli: Premium C8L'de WHVA 2.0 Ultra (Neredeyse Sıfır Çerçeve); C7L'de HVA 2.0 Pro. Parlaklık & Karartma: C8L'de 6.000 nit ve 4.032 bölge; C7L'de 3.000 nit ve 2.176 bölge. Renk Standardı: Her iki cihazda da %100 BT.2020 renk gamı ve Süper Renkli Kuantum Kristaller. Yenileme Hızı: C8L'de ve C7L'de 144 Hz doğal ve oyuncu odaklı 288 Hz VRR yenileme hızı. Donanım & Bağlantı: 3GB RAM, 64GB Hafıza, Google TV, HDMI 2.1 mimarisi. Sertifikalar: Dolby Vision, IMAX Enhanced, Dolby Atmos, AMD FreeSync Premium Pro. Boyut Seçenekleri: 65", 75", 85" ve 98" inç dev ekran varyasyonları.

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