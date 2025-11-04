Tümü Webekno
Apple Intelligence Artık Türkçe! İşte Hemen Denemek İsteyeceğiniz 11 Özellik

iOS 26.1'in yayımlanmasıyla Apple Intelligence'a resmen Türkçe desteği geldi. Biz de iPhone'unuzda ve diğer Apple cihazlarında Türkçe kullanabileceğiniz en iyi yapay zekâ özelliklerini derledik.

Apple Intelligence Artık Türkçe! İşte Hemen Denemek İsteyeceğiniz 11 Özellik
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi **iOS 26.1’i **dün akşam resmen yayımladı. Yeni güncelleme birçok dikkat çeken özelliği iPhone’lara getiriyordu. Ancak hiç şüphesiz bunlardan en çok dikkat çekeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleriydi. Öyle ki artık Apple Intelligence’ta Türkçe desteği var.

Yani telefon dili Türkçe olan iPhone kullanıcıları da artık Apple’ın yapay zekâ özelliklerini kullanabilecek. Şirket, birçok kullanışlı yapay zekâ özelliği sunuyor. Gelin Türkçe desteğiyle birlikte iPhone’unuzdan kullanmaya başlayabileceğiniz Apple Intelligence özelliklerinden bazılarına bakalım.

Canlı çeviri

ap1

Canlı çeviri özelliği, kullanıcıların Mesajlar uygulaması üzerinden belli diller arasında iletişim kurmalarına olanak tanıyor. Direkt yanıtları otomatik olarak çevirerek dil bariyerini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Otomatik çeviri yaparak karşınızdaki kişinin dilinde o mesajı gönderiyor. Böylece iletişimde bir sorun yaşamadan o kişiyle konuşabiliyorsunuz.

Görsel Zekâ

ap2

Apple Intelligence’ın en iyi özelliklerinden biri Visual Intelligence olarak da bilinen Görsel Zekâ özelliği. Bu özellik, kamera yoluyla yapay zekâyı kullanarak etrafınızdaki şeylerin ne olduğunu bulmanızı sağlıyor. Ayrıca ekran görüntüsüyle de çalışabiliyor. Android’in Arama İçin Daire içine al özelliğine benzetebiliriz. Merak ettiğiniz nesneler, yerler veya daha fazlası hakkında kısa sürede bilgi edinebiliyorsunuz.

Yazma araçları

ap3

En sık kullanılan yapay zekâ özelliklerinden biri yazma araçlarıdır. Apple Intelligence da bu konuda size yardımcı olabilir. Metinleri düzenleme, yeniden yazma ve özetleme gibi işlevleri iPhone’unuzdan kullanabilirsiniz. Notlar, Pages veya üçüncü taraf uygulamaların çoğunda çalışıyor.

Görselleri düzenleme

ap4

Apple Intelligence, iPhone’ların Fotoğraflar uygulamasını çok daha akıllı hâle getiriyor. Görselleri düzenleyebilir, arka plandaki istemediğiniz nesneleri kaldırabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Image Playground

ap5

Image Playground, kullanıcıların temalar, kostümler, aksesuarlar ve yerler gibi kavramlarla kolayca eğlenceli ve benzersiz görseller oluşturmasına olanak veren bir özellik. Kullanıcılar kendi metin açıklamalarını ekleyebilir ve hatta fotoğraf arşivlerindeki fotoğrafları kullanarak bir aile üyesine veya arkadaşlarına benzeyen görseller oluşturabilirler. Image Playground; modern, üç boyutlu hareketli bir görünüm, illüstrasyon veya çizim gibi birçok farklı stilde görsel oluşturma yeteneğine sahip.

Genmoji

ap6

Apple Intelligence sayesinde Genmoji ile kendi benzersiz emojilerinizi oluşturabilirsiniz. Bunu da direkt bir açıklama yazarak yapmanız mümkün. Örneğin "gökkuşağı kaktüs" yazarak direkt o emojiyi ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Görsel Sihirbazı

ap7

Notlar uygulamasındaki Görsel Sihirbazı, halihazırda belirtilmiş olan yazılı veya görsel bağlamı kullanarak notlarınızda hızlı bir şekilde görsel oluşturmanıza olanak tanıyor.

Mail uygulamasında öncelikli mesajlar

ap8

Mail uygulamasına eklenen "öncelikli mesajlar", önemli ve acil e-postaların en üstte gösterilmesini sağlıyor. Böylece onları asla kaçırmıyorsunuz. Ayrıca mesajları açmaya gerek kalmaksızın özetlerini görebiliyor ve uzun yazışmalarda Özetle’ye dokunarak veya tıklayarak alakalı detaylara erişebiliyorsunuz.

Akıllı kestirmeler

ap9

Otomasyon oluşturmak için Kestirmeler uygulamasındaki akıllı eylemlerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, otomasyon aracılığıyla Yazma Araçları ile bir metni özetleyebilir veya Image Playground ile görsel oluşturabilirsiniz.

Siri'de değişiklikler

ap10

Apple Intelligence ile Siri de biraz daha iyi hâle geldi. Tabii ki hâlâ tam yapay zekâ destekli değil. Tam hâlini önümüzdeki yıl alacak ancak eskisine göre biraz daha iyi. Daha doğal sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz ve sizi daha iyi anlayabiliyor. Ayrıca yeni animasyonları da var.

ChatGPT

ap11

Apple, OpenAI ile ortaklığa giderek Apple Intelligence'a ChatGPT'yi entegre etmişti. Siri, Yazma Araçları, görsel zeka, Image Playground ve Kestirmeler üzerinden ChatGPT’ye sorunsuzca bağlanabilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Siri, kullanıcının belirli talepler için ChatGPT’ye erişmesini önerebiliyor.

