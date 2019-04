Apple, iOS 12.3 Üçüncü Genel Betasını Yayınladı

Apple, iOS 12.3 güncellemesi için üçüncü beta sürümü yayınlayarak yenilenmiş TV uygulamasını kullanıma sundu.

Apple, hala geliştirme aşamasında olan iOS 12.3 güncellemesinin 3. genel beta sürümünü yayınladı. Apple’ın iOS beta programına katılan kullanıcılar güncellemeyi OTA olarak ya da manuel olarak gerçekleştirebiliyorlar.

Yeni iOS 12.3 sürümü, Apple’ın 25 Mart’ta düzenlemiş olduğu etkinlikte tanıttığı yeni TV uygulamasını gün yüzüne çıkarıyor. Orijinal TV uygulamasının güncellenmiş hali diyebileceğimiz uygulamada tüm TV içeriklerine bir noktadan ulaşabiliyorsunuz.

Yeni TV uygulaması, iyileştirilmiş bir Sizin İçin özelliği ile birlikte geliyor. TV uygulaması artık izlediğiniz içerikleri analiz ediyor ve Sizin İçin bölümünde sunduğu önerileri, geçmişte izlediğiniz içeriklere göre şekillendiriyor.

Ayrıca uygulamada Kanallar adında yeni bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde başka hiçbir uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmadan abone olabileceğiniz ve TV uygulamasında izleyebileceğiniz servisler sunuluyor.

TV uygulamasının güncellenmesiyle birlikte eklenen kanallar arasında CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, The History Channel Vault ve Comedy Central Now bulunuyor. İlerleyen güncellemelerde Apple TV+ da uygulamaya dahil edilecek.