ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında yayımladığı iOS 17 güncellemesi, çeşitli hatalar barındırıyordu ve bu yüzden bir sonraki sürümü geliştirmeyi duraklatmıştı. Ancak bu konuda yavaşlamayı düşünmeyen Apple, iOS 18 için kolları sıvadı.

Bloomberg, bu haftanın başında iOS 17'deki hatalardan dolayı teknoloji devi Apple'ın iOS 18'i geliştirmeyi durdurduğunu bildirmişti. Ancak şirketin bu tür hatalara odaklanması, bir sonraki iOS sürümünü tamamen geliştirmeye engel olacağı anlamına gelmiyor.

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, Bloomberg'ün Power On bültenine konuştu. Gurman, Apple'ın bir sonraki iOS sürümü hakkında "iddialı ve ilgi çekici" ifadelerini kullandığını belirtti. Görünen o ki, uzun süredir benzer tasarım çizgisinden devam eden Apple, iOS 18'de köklü değişikliklere gidecek.

Şirket, en son iOS 14 ile belirgin değişikliklerden biri olan ana ekrana widget ekleme özelliğini getirmişti.

Şirketin iOS 18 ile ne tür yenilikler getireceği hakkındaki bilgilerin belirsiz olduğunu söyleyen Gurman, işletim sistemindeki büyük değişikliklerin daha önce birkaç yıl içinde getirdiği spesifik özelliklerden sonra geleceğini söyledi. iOS 7 ile köklü değişikliklerle beraber farklı bir tasarım çizgisine geçen Apple, birkaç değişiklik dışında sanki uzun yıllardır aynı arayüzü kullanıyormuşuz hissiyatı vermeye başladı.

Gurman, bültende şu ifadelere yer verdi:

"Apple, 2024'te yayımlayacağı sürüm için daha zorlu bir görevle karşı karşıya. Birkaç yıl boyunca iOS'ta yapılan mütevazı boyutlu güncellemelerden sonra, iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümü nispeten çığır açıcı olabilir. Apple'ın üst yönetimi şirket içinde, güvenlik ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra önemli yeni özellikler ve tasarımlara sahip yeni işletim sistemlerini 'iddialı ve ilgi çekici' olarak tanımladı."

Apple, her yıl WWDC'de yaptığı etkinliklerde iOS sürümünü tanıtıyor. 2024'ün eylül ayında yapılması beklenen WWDC etkinliğinde iOS 18'i göreceğiz. Ancak o zamana kadar Apple'ın kararlarında değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak konusu.