Kullanıcıların güvenliğini ön planda tutan Apple, üçüncü parti uygulamaları iPhone ve iPad cihazlara yüklememize izin vermiyordu. ancak iOS 17.2'nin beta sürümündeki kodlar, bu durumun değişeceğini gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin Digital Markets Act (DMA) ile verdiği kararla lightning girişinden vazgeçip USB-C girişine yöneldi. En son tanıttığı iPhone 15 serisinde ve 2. nesil AirPods Pro'larda lightning girişinden vazgeçip USB-C portunu kullanmıştı. Şimdi ise DMA, tekelcilik karşıtı sağlam bir plan hazırlamış durumda.

DMA'nın aldığı karara göre Apple, artık cihazlarına kendi uygulama mağazası dışından uygulama yüklenmesine izin verecek. Kullanıcılar daha önce farklı yollarla zaten bunu yapıyordu ancak DMA'nın kararına ve iOS 17.2'nin beta sürümündeki kodlar gösteriyor ki, Apple bunu resmî hâle getirecek.

Apple'ın üçüncü parti uygulama yüklenmesine izin vermemesinin iki sebebi var.

Apple, cihaz güvenliğini sağlamak ve kullanıcıların kişisel bilgilerini daha güvenli muhafaza edebilmek için üçüncü parti uygulamaların yüklenmesine izin vermiyordu. Ancak pek çok kullanıcı, bu yasağı kırıp farklı yollarla zaten cihazlarına çeşitli uygulamalar yükleyebiliyordu.

Bir diğer sebebi ise Apple, uygulama geliştiricilerine %30 oranında ödeme yapıyordu. Üçüncü parti uygulamaların yüklenebilmesi, Apple'ın uygulamalar üzerinden gelirinin düşmesine sebep olacaktı. Bu yüzden Apple uzun süredir devam ettirdiği politikasından vazgeçecek gibi duruyor.

Apple, Digital Markets Act (DMA)'in kararlarına uyacak gibi görünüyor.

Söylenene göre Apple'ın 6 Mart 2024 tarihine kadar süresi var. Ancak bu tarihe kadar Apple'ın her türlü yola başvuracağı düşünülüyor. Zira yıllardır tartışma konusu olan iMessage'ın diğer platformlara açılmaması için Apple elinden geleni yapıyor.

Her ne kadar şirket için cihaz güvenliği hassas bir konu olsa da, DMA'nın kararından vazgeçmeyeceği gözüküyor. Şirketin DMA'nın kararlarına uyması bekleniyor. Zira teknoloji şirketleri arasındaki rekabeti azaltmayı planlayan DMA, daha sert yaptırımlarda bulunabilir.