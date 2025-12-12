Tümü Webekno
Apple'ın Akıllı Ev Ürününün Özellikleri Ortaya Çıktı! Evinizde Bir Asistanınız Olacak

Apple'ın büyük merakla beklenen ekranlı yeni akıllı ev ürünü hakkında bilgiler ortaya çıktı. Cihaz, iPad ve HomePod karışımı olacak ve dikkat çeken özellikler sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın önümüzdeki yıllardaki ana odağının akıllı ev ürünleri olacağı bir süredir konuşulan bir konuydu. Öyle ki şirketin ev robotu, ekranlı HomePod ve daha birçok farklı akıllı ev ürünü geliştirdiği söyleniyordu. Şİmdi ise bu ürünlerden biri hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

Macworld tarafından iOS 26 kodlarında fark edilen detaylar, şirketin üzerinde çalıştığı akıllı ev ürünü hakkında detayları bizlerle buluşturdu. Cihazda ne gibi özellikler yer alacağı, neler sunacağı ve tasarımı gibi konularda bilgiler yer alıyor.

iPad ve HomePod birleşimi tarzı bir cihaz olacak

Home-Hub-Command-Center-with-Dome-Base-Siri-Finder-Feature

Sızan bilgilere göre cihazın ekranlı HomePod gibi bir ürün olacağını göreceğiz. Öyle ki iPad ile HomePod karışımı olacağı belirtilmiş. Cihazın, 7 inç civarında kare şeklinde bir ekrana sahip olacağı ve kullanıcının isteğine göre hoparlör içeren bir tabanla satın alınabileceği söyleniyor. Yukarıdan konsept tasarımını görebilirsiniz.

Cihazın 1080p çözünürlükle sınırlı olacak bir kamerayla geleceği de kodlarda fark edilmiş. Bunun dışında sistemin kimlik doğrulama ve odada kimin olduğunu belirlemek için Face ID yüz tanıma teknolojisini kullanacağı aktarılıyor. Ayrıca FaceID yoluyla cihazla etkileşim kullananlar arasında profiller yoluyla geçiş yapmak mümkün olacak.

En önemli özelliği ise Apple Intelligence ve gelişmiş Siri olacak. Öyle ki cihazın Apple’ın yapay zekâ özelliklerini desteklemesini bekliyoruz. Önümzüdeki yıl muhtemelen iOS 26.4 ile çıkacak üretken yapay zekâlı iyileştirilmiş Siri’yle çıkış yapması da muhtemel. Bu da tam bir sesli asistan görevi görebileceği anlamına geliyor. Tahminler, cihazın iOS 26.4 ile paralel bir zamanda, Nisan veya Mayıs 2026’da tanıtılabileceği yönünde.

iPhone 18 Pro Hakkında Müthiş İddia: 5 Yıllık Samsung Telefona mı Benzeyecek? iPhone 18 Pro Hakkında Müthiş İddia: 5 Yıllık Samsung Telefona mı Benzeyecek?
Apple

