Apple'da Yaprak Dökümü: iOS'u Tasarlayan Yönetici, Rakip Şirket Meta'ya Geçti!

Bloomberg'ün aktardığına göre Apple'ın kullanıcı arayüzü departmanının patronu Alan Dye, Meta'ya geçmek için şirketten ayrıldı. Dye, iOS'ten macOS'e kadar şirketin tüm yazılımlarının tasarımında büyük role sahipti

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, son zamanlarda üst düzey yöneticilerin ayrılmasıyla gündemdeydi. Birkaç hafta önce iPhone Air’ın tasarımcısının ayrıldığını görmüştük. Birkaç gün önce ise şirketin yıllardır yapay zekâ patronu olan ismin emekli olacağı açıklanmıştı.

Şimdi ise bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen habere göre Apple’ın kullanıcı arayüzü tasarımlarının başında bulunan Alan Dye, şirketten ayrılıyor. Daha da dikkat çekeni ise rakip bir şirkete geçmesi.

Dye, Meta’ya Baş Tasarım Sorumlusu olarak geçecek ve donanımların yazılım tasarımlarına liderlik edecek

Gelen bilgilere göre Apple’dan ayrılan Alan Dye, şirketin rakiplerinden olan bir diğer teknoloji devi Meta’ya geçiş yapacak. Apple’ın Dye’ın yerini uzun yıllardır Apple’da tasarımcı olan Stephen Lemay ile doldurulacağı bildirildi. Dye ise Meta’da Baş Tasarım Sorumlusu olacak. Şirketin gelecekte çıkacak gözlükler gibi donanımlarının yazılım tasarımlarına liderlik edecek.

Dye, 2015 yılında Jony Ive’ın Baş Tasarım Sorumlusu olmasının ardından kullanıcı arayüzlerinin başına geçmişti ve 10 yıldır da bu görevdeydi. iOS’ten macOS’e kadar birçok kullandığımız işletim sisteminin tasarımında büyük rol oynamıştı.

Yeni iOS 26 Liquid Glass tasarımı, Vision Pro arayüzü ve daha birçok kullanıcı arayüzünde Dye’ın imzası olduğunu söyleyebiliriz. 2006’dan beri Apple’da olan isim, ilk olarak pazarlama ve iletişim bölümünde başlamıştı. 2012 yılında ise Jony Ive’ın yanına geçerek kullanıcı arayüzlerinde görev almaya başladı. iOS 7’den beri gördüğümüz tasarımlarda Dye’ın ciddi rolü vardı.