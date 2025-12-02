Apple'da Kaos: Yapay Zekâ Patronu İşten Ayrıldı

Apple, yapay zekâ bölümünün patronu John Giannandrea'nın şirketten emekli olacağını açıkladı. Yerine kimin geleceği de paylaşıldı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, son zamanlarda üst düzey yöneticilerindeki ayrılıklarla gündemdeydi. Örneğin daha birkaç hafta önce iPhone Air’ın tasarımcısının Apple’dan ayrılıp başka bir şirkete geçtiğini görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Apple’ın resmî sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirketin makine öğrenimi ve yapay zekâ bölümünün başında bulunan John Giannandrea’nın emekli olacağını açıkladı. Giannandrea’nın yerine kimin geleceği de paylaşıldı.

Eski Microsoft araştırmacısı Apple’ın yeni yapay zekâ patronu olacak

*John Giannandrea (sol) & Amar Subramanya (sağ)

Şirketin yaptığı açıklamalara göre Giannandrea, tamamen emekli olacağı 2026’nın ilkbaharına kadar şirkette danışmanlık yapacak. Giannandrea, 2018’den bu yana Apple’da Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ Stratejilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Apple öncesinde 8 yıl Google’da da çalışmıştı.

Yerine ise Amar Subramanya isimli ünlü yapay zekâ araştırmacısı gelecek. Daha önce Microsoft’ta da görev alan Subramanya, Apple’da yazılım bölümünün patronu Craig Federighi’ye rapor verecek. Subramanya, Microsoft’a ek olarak 16 yıl da Google’da çalışmıştı. Gemini’ı geliştiren mühendislik ekibinin başındaki isimlerdendi. Apple, derin tecrübesinin şirketin yapay zekâ ve inovasyonlar geliştirmesine katkı sağlayacağını belirtmiş.

Apple’daki bu yönetici değişikliğinin nasıl sonuçlar vereceğini zaman gösterecek. Şirket, maalesef yapay zekâ konusunda rakiplerinden geri kalmıştı ve hâlâ çok ileri düzeyde özellikler sunmuyordu. Aynı zamanda Siri de yaşanan problemler nedeniyle bir türlü üretken yapay zekâlı yeni hâline dönüşememişti. Subramanya ile bunun değişip değişmediğini göreceğiz.