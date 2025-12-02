Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple'da Kaos: Yapay Zekâ Patronu İşten Ayrıldı

Apple, yapay zekâ bölümünün patronu John Giannandrea'nın şirketten emekli olacağını açıkladı. Yerine kimin geleceği de paylaşıldı.

Apple'da Kaos: Yapay Zekâ Patronu İşten Ayrıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, son zamanlarda üst düzey yöneticilerindeki ayrılıklarla gündemdeydi. Örneğin daha birkaç hafta önce iPhone Air’ın tasarımcısının Apple’dan ayrılıp başka bir şirkete geçtiğini görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Apple’ın resmî sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirketin makine öğrenimi ve yapay zekâ bölümünün başında bulunan John Giannandrea’nın emekli olacağını açıkladı. Giannandrea’nın yerine kimin geleceği de paylaşıldı.

Eski Microsoft araştırmacısı Apple’ın yeni yapay zekâ patronu olacak

ama *John Giannandrea (sol) & Amar Subramanya (sağ)

Şirketin yaptığı açıklamalara göre Giannandrea, tamamen emekli olacağı 2026’nın ilkbaharına kadar şirkette danışmanlık yapacak. Giannandrea, 2018’den bu yana Apple’da Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ Stratejilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Apple öncesinde 8 yıl Google’da da çalışmıştı.

Yerine ise Amar Subramanya isimli ünlü yapay zekâ araştırmacısı gelecek. Daha önce Microsoft’ta da görev alan Subramanya, Apple’da yazılım bölümünün patronu Craig Federighi’ye rapor verecek. Subramanya, Microsoft’a ek olarak 16 yıl da Google’da çalışmıştı. Gemini’ı geliştiren mühendislik ekibinin başındaki isimlerdendi. Apple, derin tecrübesinin şirketin yapay zekâ ve inovasyonlar geliştirmesine katkı sağlayacağını belirtmiş.

Apple’daki bu yönetici değişikliğinin nasıl sonuçlar vereceğini zaman gösterecek. Şirket, maalesef yapay zekâ konusunda rakiplerinden geri kalmıştı ve hâlâ çok ileri düzeyde özellikler sunmuyordu. Aynı zamanda Siri de yaşanan problemler nedeniyle bir türlü üretken yapay zekâlı yeni hâline dönüşememişti. Subramanya ile bunun değişip değişmediğini göreceğiz.

iPhone Air'ın Tasarımcısı Apple'dan Ayrıldı! iPhone Air'ın Tasarımcısı Apple'dan Ayrıldı!
Apple Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim