Bazı Hatalı iPhone 12 Kılıfları Gün Yüzüne Çıktı

Apple'ın iPhone 12 ailesi için oluşturduğu bazı orijinal kılıflarla hoparlör deliğinin olmadığı tespit edildi. Kullanıcılar tarafından gelen raporlar, durumun bir üretim hatası olduğunu gözler önüne seriyor. Bir Apple ürün danışmanı tarafından da doğrulanan olayla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Gün geçmiyor ki Apple'ın yeni iPhone modelleriyle ilgili bir gelişme yaşanmasın. Reddit üzerinden paylaşılan son görüntülerde, Apple'ın bazı iPhone 12 kılıflarına hoparlör deliği koymadığı ortaya çıktı. Böyle bir olayın neden meydana gelindiği bilinmezken, bazı Reddit kullanıcıları Apple'ın bunu bilerek yaptığını, bu sayede karbon ayak izinin biraz daha düşürüldüğünü söyleyerek şirketin kutu içeriğinden şarj cihazı ve kablolu kulaklığı çıkarmasını tiye aldılar.

Hoparlör deliği olmayan kılıflara sahip olan kullanıcılar, bu durum nedeniyle iPhone'larının hoparlörlerini kullanmaktan korktuklarını, bunun çeşitli sorunlara yol açacağını söylüyorlar. Ayrıca Apple'ın hatalı üretim kılıflarının kaç kullanıcıya gönderildiği ve bu hatanın nasıl gözden kaçırıldığı da bilinmiyor.

İşte hoparlör çıkışı olmayan iPhone 12 kılıfları

Hatalı kılıf alan bir tüketici, konuyu Apple'a bildirdiğini açıkladı. Bu görüşmeler sırasında bu durumun üretim hatası olduğunu öğrenen tüketici, değişim başvurusunda bulduğunu ifade ediyor. Ancak şu ana dek herhangi bir değişim yapılmamış.

iPhone 12'nin hatalı kılıfının videosunu çeken başka bir tüketici ise hatanın detaylarını da ortaya koyuyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, hoparlör deliklerinin kasanın iç tarafında mevcut olduğunu ancak bu deliklerin kasanın dışına ulaşmadığını görüyoruz. Apple'ın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.