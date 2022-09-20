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Apple'dan iPhone 14 Pro'nun 'Titreyen Kamera' Sorunu Hakkında Açıklama (Sorun, Bir Süre Daha Devam Edecek)

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Apple'dan iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera hatası ile ilgili açıklama geldi. Apple, durumun farkında olduğunu ve ne yapacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefonları olarak kısa bir süre önce tanıtılan iPhone 14, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir mesele ile gündeme gelmişti. Söz konusu hatada iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kamerası, Instagram ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda düzgün çalışmıyor, titreşime ve gürültüye neden oluyordu.

Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple yetkilileri, nihayet konu ile ilgili açıklamalarda bulundular. E-posta ile The Verge'e konuşan yetkililer, sorunun farkında olduklarını ve bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söylediler. Apple'dan Alex Kirschner'ın açıklamasına göre söz konusu güncelleme, önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Titreyen kamera hatası, önümüzdeki hafta giderilecek

iPhone 14 Pro

Gelen ilk bildirimlere göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kamerasındaki sorun, yalnızca üçüncü taraf uygulamalarla ilgiliydi. Çünkü telefonun orijinal kamera uygulaması, böyle bir sorundan muzdarip değildi. Hal böyle olunca da sorunun nedeninin üçüncü taraf yazılımlar olduğu düşünüldü. Ancak sonradan bunun pek de doğru bir yaklaşım olmadığı anlaşıldı. Apple'ın güncelleme hazırlığı içerisinde olması, sorunun nedeninin iOS 16 ve iPhone API'leri ile ilgili olduğu anlamına geliyor.
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iPhone 14'te yaşanan sorunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

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Kaynak : https://www.theverge.com/2022/9/19/23361606/apple-iphone-14-pro-max-camera-shake-fix-update
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