iPhone 14 Pro’nun Kamerasında Sorun Ortaya Çıktı

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone 14 serisi büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Özellikle Pro modelleriyle bazı köklü değişikliklere gidilmişti. Ancak henüz tanıtılalı birkaç gün olan iPhone 14 Pro modelinde ilginç bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar Instagram, TikTok gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera kullanmak isterse kamera titriyor.

Kullanıcıların heyecanla beklediği iPhone 14 serisi geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle tanıtılmıştı. Ülkemizde, en donanımlı modeli 57.199 TL’den satışa sunulacak olan iPhone 14 modelleri, Apple’ın internet sitesinden ön sipariş ile satın alınabilir olmuştu. Ayrıca yeni işletim sistemi iOS 16’da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Apple’ın yeni modelleri arasında en çok dikkat çeken modeli iPhone 14 Pro ailesi olmuştu. Şirketin tarihinde ilk kez delikli ekran tasarımını bu modelinde tercih etmişti. iPhone 14 Pro satışa sunulmadan önce 48 MP’lik kamerasıyla çekilen fotoğrafların, telefonda ne kadar yer kaplayacağı da gündem olmuştu. Kamerası, tasarımı ile gündemden düşmeyen model yeni bir sorunla gündeme gelmiş durumda.

Instagram, TikTok ve Snapchat gibi uygulamalarda kamera titriyor

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi bazı iPhone 14 Pro kullanıcıları Snapchat, Instagram ve TikTok gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanarak fotoğraf ve video çekmek istedikleri zaman oldukça şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaşıyor. Uygulamalarda kamera açıldığında kamera titriyor, sallanıyor ve hatta değişik sesler bile çıkarıyor.

Bu sorunla karşı karşıya kalan pek çok kullanıcı Twitter ve Reddit gibi sosyal medya uygulamalarında yaşadıkları sorunu dile getirdi. Uygulamayı açtıklarında kameranın kontrolsüz şekilde sallandığını ve titrediğini belirten kullanıcılar, telefonun kendi kamera uygulamasını açtıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyorlar.

Yalnızca Instagram, TikTok gibi uygulamaların kamerasında görülen bu sorunun nedeninin bir tür yazılımsal hatadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Konu ile ilgili Apple ya da uygulamalardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konunun uzmanlarına göre bu tür hataların düzeltilmesi için uygulamaların yeni bir güncelleme yapması gerekiyor.