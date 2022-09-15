Daha Piyasaya Sürülmeyen iPhone 14'e Güncelleme Yayınlandı

Apple, iOS 16 için yeni bir güncelleme yayınladı. 16.0.1 kodlu bu güncelleme, tüm modeller yerine sadece iPhone 14 ailesine yayınlandı. İşte bu güncelleme ile ilgili detaylar ve düzeltilen sorunlar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde iPhone 14 ailesini tanıttı. Ancak bu akıllı telefonlar, henüz tüketicilere ulaşmadı. Hatta Apple, dünyanın pek çok ülkesinde, yeni akıllı telefonunu yarın itibarıyla ön siparişe açacak. Apple hayranlarının heyecanlı bekleyişleri devam ederken, bu akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Apple, iPhone 14 ailesinin tanıtımına paralel olarak, iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 16'yı yayınladı. Bu işletim sistemi, kullanıcılara pek çok yenilik getirdi. Ancak güncelleme sonrası bazı sorunlar da yaşandı. Yaşanan ve yaşanacak sorunların farkında olan Apple ise çareyi iOS 16.0.1 kodlu yeni bir güncelleme yayınlamakta buldu. Bu güncelleme, yepyeni iPhone 14'lerden birini alacak tüketiciler için kritik önem arz ediyor.

iOS 16'lı iPhone 14'ler, bu güncelleme yapılmadan etkinleştirilemeyecek

iOS 16 üzerinde çalışmalarını sürdüren Apple, bu işletim sisteminde yeni iPhone'ların çalıştırılmasında sıkıntı çıkaran bazı sorunlar tespit etti. İşte bu sorun ile iOS 16'nın bilinen diğer sorunlarının üstesinden gelmek için çalışma yapan mühendisler, iOS 16.0.1 ile bilinen hataların en azından bir bölümünü çözmüş oldular. iPhone 14 satın alan kullanıcılar, bu güncelleme ile birlikte iPhone'larını sorun yaşamadan etkinleştirip, kullanmaya başlayabilecekler.

Apple'ın iOS 16.0.1 güncellemesi, şu an için iPhone 14'lere özel. Ancak bu durumun yakında değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira mevcut iPhone'lardaki iOS 16'da da sorunlar var ve bu sorunların giderilmesi için yeni güncellemelere ihtiyaç duyuluyor. Eğer hali hazırda iOS 15 ile çalışan bir iPhone kullanıyorsanız ve güncelleme noktasında çekimserseniz, bir süre daha beklemenizi tavsiye ederiz. Sorunları gideren güncellemeler yayınlandıkça, daha iyi bir iOS deneyimi sunulmuş olacak.

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