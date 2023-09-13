Vergi 15 Pro Max: Apple, iPhone 15 İçin Kaç TL Vergi Ödeyeceğimizi Açıkladı

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Apple'ın tanıttığı yeni iPhone 15 serisi, özellikleri kadar Türkiye fiyatlarıyla da konuşuluyor. Peki bu telefonun fiyatının yüzde kaçı vergi olarak ödeniyor, gelin bakalım.

iPhone 15 serisinin yeni telefonları sonunda duyuruldu. Telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı. 49.999 TL'den başlayıp 92.999 TL'ye kadar çıkan yeni iPhone modellerinin dolar bazında dahi yurt dışına kıyasla son derece yüksek fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ülkemizdeki vergilendirme sistemi. Bir iPhone satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz ücretin neredeyse yarısını vergi olarak devlete ödemeniz gerekiyor. 

Ülkemizdeki telefonların bu kadar yüksek vergiye sahip olmasının nedeni verginin vergisini ödememiz. Bunu açıklamak gerekirse verginin eklendiği toplam paranın toplamını bir sonraki vergiyi hesaplamak için kullanıyoruz. Örneğin ÖTV yüzde 50 gibi görünse de öncesinde gelen vergiler de ana paraya eklendiği için aslında bu oran daha yüksek oluyor. Peki nasıl hesaplanıyor gelin bakalım.

iPhone 15 ailesinin Türkiye fiyatında alınan vergi nasıl hesaplanıyor?

iPhone 15

Ülkemizde iPhone'un fiyat bandındaki telefonlar için vergi hesaplamaları şu şekilde yapılıyor: Öncelikle telefonun vergisiz fiyatına %1 Kültür Bakanlığı Payı ve %12 TRT Bandrolü alınıyor. Ana para üzerinden hesaplanan bu iki vergi dilimi ana paraya eklenince %50'lik ÖTV vergisi ekleniyor. Diğer vergilerle toplanan paraya ÖTV'nin parası da eklenip bu toplam paraya bu sefer %20'lik KDV ekleniyor. Daha sonrasında karşımıza iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatı karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu noktada Apple Türkiye'nin kendi kar payı da var. Şimdi sizlere Apple'ın açıkladığı iPhone 15 serisinden alınacak toplam vergileri listeleyelim.

İPhone 15 serisinin Türkiye fiyatlarından alınacak yaklaşık vergiler ne kadar?

Model Türkiye Fiyatı Toplam Vergi Vergisiz Fiyatı
iPhone 15 128 GB 49.999 TL 21.812 TL 28.187 TL
iPhone 15 256 GB 53.999 TL 22.619 TL 31.380 TL
iPhone 15 512 GB 61.999 TL 24.201 TL 37.798 TL
iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 24.078 TL 32.921 TL
iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 24.893 TL 36.106 TL
iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 26.486 TL 42.513 TL
iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 29.117 TL 35.882TL
iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 29.929 TL 39.070 TL
iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 31.520 TL 45.479 TL
iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 33.469 TL 51.530 TL
iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 33.550 TL 43.449 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 35.153 TL 49.846 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 37.131 TL 55.868 TL

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