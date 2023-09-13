iPhone 15 serisinin yeni telefonları sonunda duyuruldu. Telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı. 49.999 TL'den başlayıp 92.999 TL'ye kadar çıkan yeni iPhone modellerinin dolar bazında dahi yurt dışına kıyasla son derece yüksek fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ülkemizdeki vergilendirme sistemi. Bir iPhone satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz ücretin neredeyse yarısını vergi olarak devlete ödemeniz gerekiyor.
Ülkemizdeki telefonların bu kadar yüksek vergiye sahip olmasının nedeni verginin vergisini ödememiz. Bunu açıklamak gerekirse verginin eklendiği toplam paranın toplamını bir sonraki vergiyi hesaplamak için kullanıyoruz. Örneğin ÖTV yüzde 50 gibi görünse de öncesinde gelen vergiler de ana paraya eklendiği için aslında bu oran daha yüksek oluyor. Peki nasıl hesaplanıyor gelin bakalım.
iPhone 15 ailesinin Türkiye fiyatında alınan vergi nasıl hesaplanıyor?
Ülkemizde iPhone'un fiyat bandındaki telefonlar için vergi hesaplamaları şu şekilde yapılıyor: Öncelikle telefonun vergisiz fiyatına %1 Kültür Bakanlığı Payı ve %12 TRT Bandrolü alınıyor. Ana para üzerinden hesaplanan bu iki vergi dilimi ana paraya eklenince %50'lik ÖTV vergisi ekleniyor. Diğer vergilerle toplanan paraya ÖTV'nin parası da eklenip bu toplam paraya bu sefer %20'lik KDV ekleniyor. Daha sonrasında karşımıza iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatı karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu noktada Apple Türkiye'nin kendi kar payı da var. Şimdi sizlere Apple'ın açıkladığı iPhone 15 serisinden alınacak toplam vergileri listeleyelim.
İPhone 15 serisinin Türkiye fiyatlarından alınacak yaklaşık vergiler ne kadar?
|Model
|Türkiye Fiyatı
|Toplam Vergi
|Vergisiz Fiyatı
|iPhone 15 128 GB
|49.999 TL
|21.812 TL
|28.187 TL
|iPhone 15 256 GB
|53.999 TL
|22.619 TL
|31.380 TL
|iPhone 15 512 GB
|61.999 TL
|24.201 TL
|37.798 TL
|iPhone 15 Plus 128 GB
|56.999 TL
|24.078 TL
|32.921 TL
|iPhone 15 Plus 256 GB
|60.999 TL
|24.893 TL
|36.106 TL
|iPhone 15 Plus 512 GB
|68.999 TL
|26.486 TL
|42.513 TL
|iPhone 15 Pro 128 GB
|64.999 TL
|29.117 TL
|35.882TL
|iPhone 15 Pro 256 GB
|68.999 TL
|29.929 TL
|39.070 TL
|iPhone 15 Pro 512 GB
|76.999 TL
|31.520 TL
|45.479 TL
|iPhone 15 Pro 1 TB
|84.999 TL
|33.469 TL
|51.530 TL
|iPhone 15 Pro Max 256 GB
|76.999 TL
|33.550 TL
|43.449 TL
|iPhone 15 Pro Max 512 GB
|84.999 TL
|35.153 TL
|49.846 TL
|iPhone 15 Pro Max 1 TB
|92.999 TL
|37.131 TL
|55.868 TL