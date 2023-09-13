Apple'ın tanıttığı yeni iPhone 15 serisi, özellikleri kadar Türkiye fiyatlarıyla da konuşuluyor. Peki bu telefonun fiyatının yüzde kaçı vergi olarak ödeniyor, gelin bakalım.

iPhone 15 serisinin yeni telefonları sonunda duyuruldu. Telefonların Türkiye fiyatları da açıklandı. 49.999 TL'den başlayıp 92.999 TL'ye kadar çıkan yeni iPhone modellerinin dolar bazında dahi yurt dışına kıyasla son derece yüksek fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ülkemizdeki vergilendirme sistemi. Bir iPhone satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz ücretin neredeyse yarısını vergi olarak devlete ödemeniz gerekiyor.

Ülkemizdeki telefonların bu kadar yüksek vergiye sahip olmasının nedeni verginin vergisini ödememiz. Bunu açıklamak gerekirse verginin eklendiği toplam paranın toplamını bir sonraki vergiyi hesaplamak için kullanıyoruz. Örneğin ÖTV yüzde 50 gibi görünse de öncesinde gelen vergiler de ana paraya eklendiği için aslında bu oran daha yüksek oluyor. Peki nasıl hesaplanıyor gelin bakalım.

iPhone 15 ailesinin Türkiye fiyatında alınan vergi nasıl hesaplanıyor?

Ülkemizde iPhone'un fiyat bandındaki telefonlar için vergi hesaplamaları şu şekilde yapılıyor: Öncelikle telefonun vergisiz fiyatına %1 Kültür Bakanlığı Payı ve %12 TRT Bandrolü alınıyor. Ana para üzerinden hesaplanan bu iki vergi dilimi ana paraya eklenince %50'lik ÖTV vergisi ekleniyor. Diğer vergilerle toplanan paraya ÖTV'nin parası da eklenip bu toplam paraya bu sefer %20'lik KDV ekleniyor. Daha sonrasında karşımıza iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatı karşımıza çıkıyor. Elbette ki bu noktada Apple Türkiye'nin kendi kar payı da var. Şimdi sizlere Apple'ın açıkladığı iPhone 15 serisinden alınacak toplam vergileri listeleyelim.

İPhone 15 serisinin Türkiye fiyatlarından alınacak yaklaşık vergiler ne kadar?