iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile tanışmamıza bir haftadan kısa süre kaldı. Bu yıl özellikle de iPhone 15 Pro Max'in epey ses getirmesi bekleniyor. Peki bu akıllı telefonlar hangi özelliklere sahip olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştireceği "Wonderlust" isimli lansmanına artık sadece birkaç gün uzaktayız. Şirket bu lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max isimli yeni telefonlarını tanıtacak. Apple hayranlarının heyecanı daha şimdiden tavan yapmış durumda.

Peki yılın en güçlü iPhone'u olarak kayıtlara geçecek iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max hangi özelliklere sahip olacak? Gelin hep birlikte hem bu telefonların özelliklerine hem de tahmini fiyatlarına yakından bakalım.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro tasarımı:

iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'in genel tasarımı, iPhone 14'nün Pro ailesine genel olarak benzeyecek. Bu bağlamda; keskin hatlara sahip olan bir tasarım bizleri bekliyor olacak. Dynamic Island ile arka kısımda ise yine üçlü kamera kurulumu ile aynı şekilde tasarımını koruyacak. Ancak bu yıl büyük üç büyük değişim ile karşı karşıya kalacağız. Bunlardan ilki, Apple'ın bu yıl titanyum gövde kullanacak olması. Böylelikle telefonun dayanıklılığı artacak. Öte yandan; mevcut iddialara göre Apple, iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma tuşunu kaldırıp, bunun yerine "aksiyon tuşu" koyacak. Peki bu tuş tam olarak ne işe yarayacak?

iPhone 15 ailesinin Pro modellerindeki aksiyon butonu, özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Kullanıcı, iOS 17 ile bu butonu kamerayı veya el fenerini açmak için kullanabilecek. Ayrıca telefonun kilidinin açılması, sessize alınması, çeviri özelliklerinin aktifleştirilmesi ve Sesli Notlar gibi özellikler de bu tuş üzerinden kontrol edilebilecek. Apple, tercihini Pro modelden yana kullanan müşterilerine dikkat çekici bir deneyim yaşatmış olacak. Ve evet; iPhone 15 Pro, tarihteki ilk USB Type-C'li Pro model iPhone olacak.

iPhone 15 Pro ekran özellikleri:

6.1 inç, OLED, 120 Hz

iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'dan farklı bir ekrana sahip olmayacak. Bu yıl yine 6.1 inç büyüklüğünde 120 Hz OLED ekranla karşılaşacağız. Daha ince çerçevelerle donatılacak telefon, bu özelliği sayesinde daha fazla görüntü alanı sunacak. Ve evet, ilk kez iPhone 14 Pro'da gördüğümüz Always on Display özelliği, iPhone 15 Pro'da da bulunacak. Bu özelliğin standart modellerde bulunmadığını söyleyelim.

iPhone 15 Pro işlemci ve diğer performans özellikleri:

A17 Bionic

8 GB RAM

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde A17 Bionic işlemci kullanacak. 3 nm üretim mimarisi üzerine inşa edilen bu çip, akıllı telefonun performansını ve verimliliğini artıracak. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro arasında yüzde 15'e varan performans farkı yaşanacak. Güç tüketimi ise yüzde 30'a kadar azalacak. 6 CPU ve 6 GPU'lu yapıya sahip olacak işlemci, büyük olasılıkla 8 GB RAM ile desteklenecek. Pro modellerin depolama alanları ise geçmişte de olduğu gibi 1 TB'ye kadar çıkabilecek.

iPhone 15 Pro, 3.650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Android telefonlarla kıyasladığımızda bu çok da büyük bir kapasite değil. Ancak A17 Bionic'in verimli yapısı, güç tüketimini ciddi anlamda düşürecek. Bu da kullanım süresinin artmasını sağlayacak. iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'in bugüne kadarki en yüksek kullanım süresine sahip iPhone'lar olması bekleniyor. Ayrıca bu batarya, bu yıl ilk kez karşılaşacağımız USB Type-C bağlantı desteği ile 35W hızlı şarj desteği sunacak. MagSafe desteği, önceki modellerde olduğu gibi iPhone 15 Pro'da da bulunacak.

iPhone 15 Pro kamera özellikleri:

Apple, iPhone 15 Pro'nun kamera özellikleriyle çok fazla heyecanlandırmayacak. Çünkü bu akıllı telefonda 48 MP çözünürlük sunan Sony IMX-803 sensörle karşılaşacağız. Evet; iPhone 14 Pro'nun kamerasından bahsediyoruz. Telefonun ultra geniş açılı kamerası ise 13.4 MP çözünürlük değerine sahip olacak. iPhone 15 Pro'nun üçüncü kamerası ise telefoto odaklı ve 12.7 MP çözünürlük değerine sahip olacak. Apple'ın birkaç yıldır kullanımda olan tüm profesyonel çekim özellikleri, yeni Pro modellerde yer alacak. Ayrıca LiDAR sensör de iPhone 15 Pro'da bulunacak. Sony'nin ürettiği yeni sensör, önceki nesilden daha verimli çalışacak.

Ancak iPhone 15 Pro Max'e geçtiğimizde bomba bir gelişme ile karşılaşacağız. Telefonun ana kamerası ile ultra geniş açılı kamerası, iPhone 15 Pro ile aynı olacak. Fakat Apple, bu yıl ilk kez periskop kamera kullanmaya başlayacak. 5x veya 6x optik yakınlaştırmaya destek verecek bu periskop kamera, kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatacak. Şunu hemen belirtelim; iPhone 15 Pro Max'e özel olacak periskop kamerasının iPhone 15 Pro'da olmayacak olmasının nedeni, periskop kameranın küçük modele sığdırılamıyor olması. Apple, birkaç yıl içinde bunu çözecektir.

iPhone 15 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, LTPO OLED, 120 Hz, 1179 x 2556 piksel İşlemci A17 Bionic RAM 8 GB (LPDDR5) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.78) Sony IMX-803 + 13.4 MP (f/2.2) + 12.7 MP (f/2.8) telefoto Batarya 3.650 mAh (35W) İşletim Sistemi iOS 17 Renk Seçenekleri Mavi, siyah, titanyum, beyaz

iPhone 15 Pro tahmini fiyatı:

Versiyon Fiyatı 128 GB 1.099 dolar

iPhone 15 Pro Max

Apple'ın 2023 yılındaki en güçlü iPhone'u olacak iPhone 15 Pro Max, pek çok özellik açısından iPhone 15 Pro ile aynı olacak. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu modelde 6.7 inç boyutundaki ekran ve nispeten büyük 4.422 mAh'lık bir batarya bulunacak. Bu akıllı telefonu Pro modelden ayıran en önemli özellik ise az önce bahsettiğimiz periskop kamera olacak. Bakalım iPhone 15 Pro Max, sahip olduğu periskop kamera ile tüketicileri nasıl etkileyecek...

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, LTPO OLED, 120 Hz, 1290 x 2796 piksel İşlemci A17 Bionic RAM 8 GB (LPDDR5) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.78) Sony IMX-803 + 13.4 MP (f/2.2) + periskop kamera Batarya 4.422 mAh (35W) İşletim Sistemi iOS 17 Renk Seçenekleri Mavi, siyah, titanyum, beyaz

iPhone 15 Pro Max fiyatı:

Versiyon Fiyatı 128 GB 1.199 dolar

Peki iPhone 15 ile iPhone 15 Plus hangi özelliklere sahip olacak?