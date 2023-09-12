Apple'ın iPhone 12 gibi ürünlerini tanıtırken de lansmanda yer verdiği Deniz Teoman, iPhone 15 lansmanında da göründü. Apple'da Başkan yardımcısı olan Teoman kimmiş, gelin yakından bakalım.

Apple, yılın en çok beklenen akıllı telefonu iPhone 15 serisini tanıttı. Her sene olduğu gibi kamerası, performansı gibi konularla çok konuşulan iPhone 15'in tanıtımında geçen senelerde de gördüğümüz bir Türk isim de yer aldı.

Lansmanda iPhone 15 serisinin özelliklerini tanıtan isimlerden biri de Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman'dı. Teknoloji devinin üst yönetiminde görev yapan Deniz Teoman, lansmanın Türkiye'de en çok konuşulan detayı oldu.

Apple yöneticisi Deniz Teoman kimdir?

Yüksek lisansını ABD'de yaptıktan sonra kariyerine de orada devam eden ve aslında bir mühendis olan Deniz Teoman, 2005 yılında Apple'da çalışmaya başladı.

Şirketteki ilk görevini Macintosh bölümünde icra eden Teoman, ardından yıllar içerisinde mobil cihaz bölümünde görev aldı. Daha sonrasında ise Donanımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Apple yönetiminde görev yapmaya başladı.

Deniz Teoman, 2020'de iPhone 12 ailesi ile birlikte tanıttığı MagSafe'i tanıtmıştı. Teoman, iPhone 15 lansmanında ise cihazın bağlantı teknolojisine vurgu yapan bölümde yer aldı.

Deniz Teoman'ın iPhone 15 lansmanındaki bölümünü 48:38'den sonra izleyebilirsiniz.