iPhone 15 Pro ile çekilen ilk müzik klibi yayınlandı. Olivia Rodrigo imzalı şarkının klibi aksiyon dolu olsa da üst düzey kaliteden ödün vermiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde yepyeni ürünlerini tanıttı. Bu bağlamda; 2023'ün en iyi telefonları arasında yer alacak iPhone 15 Pro ile de tanışma imkânı yakaladık. Yeni iPhone, sadece titanyum çerçeve ve aksiyon tuşu ile değil, teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Apple, son birkaç yıldır iPhone'ların kamera kalitesinde önemli iyileştirmeler yaptı. Üstelik şirket, bunu pazarlamayı da çok iyi bir şekilde başardı. Sadece iPhone kullanılarak yapılan profesyonel çekimler, bunun en net örneğiydi. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip resmen yayınlandı.

Karşınızda iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip!

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, dün akşam "get him back!" isimli şarkısını yayınladı. Aksiyon dolu detaylarla dolu klipte, sadece iPhone 15 Pro kullanıldı ve bu akıllı telefonun maharetleri sergilendi. Klip, oldukça etkileyiciydi.

iPhone 15 Pro'nun kamerası neler sunuyor?

Üçlü kamera kurulumuyla donatılan iPhone 15 Pro'da 48 MP ana arka kamera bulunuyor. Bu kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 12 MP telefoto kamera eşlik ediyor. 3x optik, 15x'e kadar da dijital yakınlaştırma desteğine sahip olan telefoto kamera, dört pikselli sensör yapısıyla profesyonel çekimler için üst düzey kalite sağlıyor. Tabi Apple, işin yazılım boyutunda da önemli çalışmalar yaparak, çekim modları ile tüketicilere yardımcı oluyor.

iPhone 15 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz:

iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'in tüm özellikleri için: