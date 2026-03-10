Apple, iPhone 18e Planlarını Şimdiden Tamamladı (Daha iPhone 17e Piyasaya Sürülmedi!)

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Apple, iPhone 18e'nin planlarını şimdiden tamamladı. Bu haberin, daha iPhone 17e piyasaya çıkmadan gelmesi dikkat çekti.

Apple, iPhone 17e modelini geçtiğimiz hafta resmen tanıtmıştı. Telefon, yeni işlemci başta olmak üzere önemli yeniliklerle geliyordu. Piyasaya sürüleceği tarih ise 11 Mart olarak açıklanmıştı. Şimdi ise ilginç bir gelişme yaşandı. Daha çıkmasına 1 yıl olmasına rağmen Apple’ın bu modelin bir sonraki nesli konusunda sona yaklaştığını gösterdi.

Fixed Focus Digital olarak adlandırılan güvenilir bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre Apple, daha iPhone 17e’yi piyasaya sürmeden iPhone 18e’nin planlarını çoktan tamamladı. Yani bir sonraki ucuz iPhone’un detayları şimdiden şirket içinde belli.

iPhone 18e nasıl olacak? Ne zaman tanıtılacak?

iPhone 17e modeli, A19 çip, C1X modem, 256 GB başlangıç depolama alanı gibi özelliklerle geliyordu. iPhone 18e’nin detayları hakkında maalesef şu an için pek bilgi yok. Çok büyük ihtimalle iPhone 18 serisiyle tanıtılacak A20 çipinden güç alacağını söyleyebiliriz. Dinamik Ada’nın da iPhone 18e ile bütçe dostu modellere geleceği ve nihayet çentiğin bırakılacağı söyleniyor.

iPhone 18e modelinin standart iPhone 18 ve iPhone Air ile 2027’nin baharında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Mart ayı olması muhtemel. Apple, bu yıl önceki yıldan farklı bir yaklaşım sergileyerek eylülde Pro modellerini ve yeni katlanabilir telefonunu tanıtacak. Diğerlerini ise önümüzdeki yılın başına bırakacak.