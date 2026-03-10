Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, iPhone 18e Planlarını Şimdiden Tamamladı (Daha iPhone 17e Piyasaya Sürülmedi!)

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Apple, iPhone 18e'nin planlarını şimdiden tamamladı. Bu haberin, daha iPhone 17e piyasaya çıkmadan gelmesi dikkat çekti.

Apple, iPhone 18e Planlarını Şimdiden Tamamladı (Daha iPhone 17e Piyasaya Sürülmedi!)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, iPhone 17e modelini geçtiğimiz hafta resmen tanıtmıştı. Telefon, yeni işlemci başta olmak üzere önemli yeniliklerle geliyordu. Piyasaya sürüleceği tarih ise 11 Mart olarak açıklanmıştı. Şimdi ise ilginç bir gelişme yaşandı. Daha çıkmasına 1 yıl olmasına rağmen Apple’ın bu modelin bir sonraki nesli konusunda sona yaklaştığını gösterdi.

Fixed Focus Digital olarak adlandırılan güvenilir bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre Apple, daha iPhone 17e’yi piyasaya sürmeden iPhone 18e’nin planlarını çoktan tamamladı. Yani bir sonraki ucuz iPhone’un detayları şimdiden şirket içinde belli.

iPhone 18e nasıl olacak? Ne zaman tanıtılacak?

i2

iPhone 17e modeli, A19 çip, C1X modem, 256 GB başlangıç depolama alanı gibi özelliklerle geliyordu. iPhone 18e’nin detayları hakkında maalesef şu an için pek bilgi yok. Çok büyük ihtimalle iPhone 18 serisiyle tanıtılacak A20 çipinden güç alacağını söyleyebiliriz. Dinamik Ada’nın da iPhone 18e ile bütçe dostu modellere geleceği ve nihayet çentiğin bırakılacağı söyleniyor.

iPhone 18e modelinin standart iPhone 18 ve iPhone Air ile 2027’nin baharında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Mart ayı olması muhtemel. Apple, bu yıl önceki yıldan farklı bir yaklaşım sergileyerek eylülde Pro modellerini ve yeni katlanabilir telefonunu tanıtacak. Diğerlerini ise önümüzdeki yılın başına bırakacak.

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Apple iPhone iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com