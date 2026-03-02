iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, çok beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Tasarım aynı kalsa da teknik açıdan önemli iyileştirmeler var. İşte özellikleri ve fiyatı.

Apple, bu hafta boyunca birçok ürün tanıtacağını açıklamıştı. Bugün itibarıyla da duyurular resmen başladı. Tanıtılan ilk model, bu hafta en çok beklenen ürünlerden biri olan uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e oldu.

iPhone 17e, önceki nesil iPhone 16e ile benzer bir tasarımla geliyor. Telefonda ön tarafta maalesef hâlâ çentikli tasarım var. Arkada ise tekli kamera kurulumunun devam ettiğini görüyoruz. Tasarım konusunda pek fazla değişiklik olmasa da teknik açıdan önemli iyileştirmeler var. Daha da dikkat çekeni ise çok daha iyi özellikleri yine aynı fiyattan sunması.

Karşınızda iPhone 17e

Telefonun ekranına baktığımızda** 6,1 inç boyutunda Super Retina XDR ekran bulunduğunu** görüyoruz. 60 Hz yenileme hızı sunan ve 1170x2532 piksel çözünürlüğe sahip bu ekranda tıpkı geçen seneki gibi OLED panel kullanılıyor.

Cihazın en büyük iyileştirmelerinden biri işlemci kısmında. Öyle ki iPhone 17 serisiyle birlikte çıkan son nesil A19 çip bu cihazda da mevcut. İşlemci, 6 çekirdekli bir GPU ve 4 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine de var. iPhone 17e ayrıca Apple’ın en yeni nesil C1X modemiyle üstün bağlantı da sunuyor. Bu modem iPhone Air’da ilk yer almıştı. 16e’ye kıyasla 2 kat daha hızlı hücresel performansı sergileyebiliyor.

8 GB RAM ile gelen iPhone 17e’deki bir diğer büyük yenilik ise artık 256 GB’tan başlaması. Ayrıca 512 GB seçeneği de var. Arka tarafta 48 MP’lik 2x telefoto özelliğine de sahip iki kamerayı tek kamerada birleştiren Fusion kamera var. Önde ise Arka kamera artık, nesneleri otomatik olarak algılayan ve Odak ve Derinlik Kontrolü ile yeni nesil portreleri destekleyen geliştirilmiş bir Portre moduna da sahip. Önde ise 12 MP’lik TrueDepth kamera devam ediyor. Yeni 18 MP’lik Center Stage kamera bu telefona eklenmemiş.

Cihaz; açık pembe, siyah ve beyaz renkleriyle sunulacak. 26 saat pil ömrü sunabildiğini, 30 dakikada %50 şarja ulaştığını belirtelim. Önemli yeniliklerden biri de kablosuz şarj tarafında. Nihayet iPhone 17e modelinde de MagSafe desteğini görüyoruz. Cihaz, iOS 26 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Ön sipariş, 4 Mart TSİ 17.15'te başlayacak. Resmî satış tarihi ise 11 Mart.

iPhone 17e teknik özellikleri

Ekran 6,1 inç, 60 Hz, Super Retina XDR,1170x2532 piksel, OLED İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 48 MP Ön kamera 12 MP Batarya 26 saat pil ömrü İşletim sistemi iOS 26 Renkler Açık pembe, siyah, beyaz

iPhone 17e fiyatı