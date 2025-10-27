Apple, iPhone'ların Harita Uygulamasına Reklam Getirmeyi Planlıyor

Yeni bir iddiaya göre Apple, Harita uygulamasına reklam getirmeyi planlıyor. Reklamların geliş tarihi hakkında da bilgiler var.

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan iPhone’ları üreten Apple’ın, bir süredir iOS geneline reklem getirme üzerinde çalışıyor olabileceği konuşuluyordu. Bu konuda en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan moral bozucu yeni iddialar geldi.

Gurman’ın dün yayımlanan Power On bülteninde yaptığı açıklamalara göre Apple, kendi harita uygulamasına reklam getirmeyi planlıyor. Buna göre kullanıcılar, yakında Apple Harita’da reklamlarla karşılaşmak zorunda olabilir.

2026 yılında Harita uygulamasının arama kısmına reklam gelebilir

Reklamın Harita uygulamasına nasıl entegre edileceği ve ne zaman geleceği konusun da da bilgiler paylaşmış. Buna göre şirket, reklamları Harita uygulamasının arama bölümüne getirmeyi planlıyormuş. Tıpkı App Store’da olduğu gibi arama reklamları Apple Maps’e getirilecekmiş.

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, iPhone’ların harita uygulamasına reklamları **2026 yılında getirmeyi **planlıyor. Bu hamlenin, şirketin iOS genelindeki reklamları artırma çabalarından biri olduğu da aktarılıyor. Farklı uygulamalara da reklam gelip gelmeyeceği belirsiz.

Şimdiden Apple’ın bu tarz reklam hamlelerinin kullanıcılardan büyük tepki çekebileceğini belirtmekte fayda var. Şirketin zaten reklam politikaları eleştiriliyordu. Harita gibi sık kullanılan uygulamalara reklam getirmesi, insanların pek de hoşuna gitmeyecektir.