Apple, iPhone'larda Intel üretimi işlemci kullanmayı planlıyor

Apple’ın, iPhone çip üretiminde TSMC’ye alternatif olarak Intel’i de değerlendirdiği konuşuluyor. Olası değişim 2028’i işaret ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın iPhone’larda kullandığı A serisi çiplerin üretiminde önemli bir değişiklik gündemde. Söylentilere göre Apple, uzun süredir çalıştığı TSMC’ye ek olarak Intel’i de çip üretiminde devreye almayı değerlendiriyor.

Bu senaryoda Apple çip tasarımını yine kendisi yapacak, Intel ise yalnızca üretici rolünde olacak. Amaç; tedarik zincirini çeşitlendirmek, üretim risklerini azaltmak ve ABD merkezli çip üretimini güçlendirmek.

Geçmişte Apple, Mac tarafında Intel’in kendi tasarladığı işlemcileri kullanmış ancak performans ve verimlilik gerekçeleriyle Apple Silicon’a geçmişti. Bu yüzden Intel’in iPhone çiplerinde yeniden sahneye çıkması, iki şirketin ilişkisini tamamen farklı bir noktaya taşıyabilir.

Öte yandan TSMC hâlâ performans ve üretim teknolojisi açısından avantajlı konumda. Intel’in Apple için üretime başlaması kısa vadede beklenmiyor, ancak 2028 sonrası iPhone’larda dengelerin değişmesi sürpriz olmayabilir.

