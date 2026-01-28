Tümü Webekno
İyice Kafayı Yediler: DOOM, Şimdi de Kulaklıklarda Çalıştırıldı!

Efsane oyun DOOM'un çalıştırıldığı ilginç yerlere bir yenisi daha eklendi. Bir geliştirici, DOOM'u kulaklıklarda oynatmayı başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en ikonik oyunlarından biri olan 33 yıllık efsane FPS DOOM, bugüne kadar çok ilginç yerlerde çalıştırılmasıyla gündeme gelen bir oyun olmuştu. Çim biçme makinesinden PDF’lere, bağırsak bakterilerinden CAPTCHA testlerine kadar aklınıza hiç gelmeyecek yerlerde DOOM’un oynatıldığını görmüştük.

Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir geliştirici, DOOM oyununu kulaklıklara port etmeyi başardı. Evet, artık DOOM’u kulaklıklarda da oynamak mümkün hâle geldi. Tabii ki kulaklıkların bir ekranı yok. Arin Sarkisian isimli geliştirici, bunu kulaklıktaki DOOM’u internet üzerinden dahil olmak üzere akıllıca yöntemlerle başka bir cihaza aktararak yapmayı başarmış.

DOOM, kulaklıkta çalıştırıldı

doom2

DOOM’u sadece Sarkisian’ın portladığı PineBuds Pro üzerinden oynamak mümkün. Bu cihaz yüksek işlemci gücüyle öne çıkmayı başaran bir kulaklık. Kulaklara tam oturan gövdelerinin içinde ses sürücülerinin ve pil hücrelerinin yanında bir Arm Cortex-M4F işlemci bulunuyor. Geliştirici açık kaynaklı yazılımı değiştirerek işlemci saat hızını 100 MHz'den 300 MHz'e çıkardı ve iyi bir DOOM deneyimi için düşük güç modunu devre dışı bıraktı.

PineBuds'ı kullanmanın diğer zorlukları arasında yetersiz RAM ve depolama da yer alıyor. Geliştirici; değişkenleri sabit hâle getirip, sabit değişkenleri flash bellekten okutup, DOOM’un önbellekleme sistemini devre dışı bırakıp ve gereksiz unsurları ortadan kaldırarak oyunu 1 MB’ın altında çalıştırmayı başardı.

dom2

Ekran olmaması da büyük bir sorundu. Sarkisian, oyun görsellerini elde etmek için PineBuds Pro'nun UART bağlantısının en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Bant genişliği, görüntü sıkıştırma karmaşası ve Cortex-M4F üzerindeki taleplerin birleşimi, pratikte elde edilebilecek en iyi performansın yaklaşık 18 FPS olduğu anlamına geliyordu. 18 FPS’te JPG dosyaları yayınlayarak oyunun görüntülerini başka cihaza aktarmayı başardı. Geliştirici, kulaklığından DOOM oyununun canlı yayınını yapan bir site de hazırlamış. Siteye buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

