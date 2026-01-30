Tümü Webekno
God of War Dizisinde Thor'u Kimin Oynayacağı Belli Oldu

Prime Video'da yayımlanacak God of War dizisinin kadrosu şekilleniyor. Dizide Thor'u kimin oynayacağı açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyunlardan uyarlanan film ve diziler, son yıllarda büyük ilgi görüyordu. En çok beklenen yapımlardan biri de Amazon Prime Video’da yayımlanacak, PlayStation’ın ikonik oyunları God of War serisinden ilham alacak diziydi.

Yakın zamanda dizide ana karakter Kratos’u kimin oynayacağının açıklandığını görmüştük. Ryan Hurst’ün , dizide Kratos’a hayat vereceği açıklanmıştı. Şimdi ise yapımdaki bir başka önemli rol ilgili yeni bilgiler geldi. Sony ve Amazon, dizide Thor karakterini kimin oynayacağını resmen açıkladı.

Ólafur Darri Ólafsson, Thor’u canlandıracak

thor

Sony ve Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre 52 yaşındaki ünlü aktör Ólafur Darri Ólafsson, God of War dizisinde Thor’a hayat verecek. Ólafsson’u Apple TV’nin sevilen dizisi Severance’taki Mr. Drummond rolüyle tanıyor olabilirsiniz. Thor karakterinin 2018 ve 2022’de çıkan her iki oyunda da görmüştük. İlk oyunda küçük bir rolü olsa da ikinci oyunda ana düşmanlardan biri hâline gelmişti.

Dizinin kadrosuyla ilgili gelen bilgiler yalnızca bu değil. Diğer bazı roller de açıklandı ve kadro şekillenmeye başladı. Thor’un eşi Sif rolünde Teresa Palmer’ı göreceğiz. Heimdall rolünde Max Parker yer alacak. Mimir, Freya ve Atreus gibi diğer önemli karakterler hakkında ise henüz bir duyuru yok.

God of War dizisinin çekimlerinin bu yıl yapılması bekleniyor. Çıkış tarihiyle ilgili ise bir bilgi yok. Yapımın eski oyunlardan değil, 2018 itibarıyla çıkan ve şimdiye kadar 2 tane gelen yeni oyunlardan ilham alınarak çekileceğini belirtelim.

