GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Her geçen gün GTA 6'ya dair yeni ve şaşırtıcı haberler almaya devam ediyoruz ve bugünkü gerçekten sıra dışı ilginçlikte.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'ya dair beklentiler her geçen gün daha da artıyor ve her geçen gün oyuna dair daha şaşırtıcı haberler duruyoruz. 19 Kasım’daki çıkış tarihi yaklaşırken, geçtiğimiz günlerde Take-Two’nun oyunu fiziksel kopya olmadan, yalnızca dijital olarak piyasaya sürmeyi planladığını sizlere aktarmıştık. Nedeni ise oyuncuların aşırıya kaçan davranışlarından ibaret.

Rockstar Games’in eski çalışanlarıyla sık sık konuşan ve X’te konuyla ilgili paylaşımlar yapan Reece “Kiwi Talkz” Reilly’e göre GTA 6, eğlence tarihinin açık ara en büyük lansmanı olacak ve yine ona göre oyunun kutulu olarak çıkması sızıntıları neredeyse kaçınılmaz hâle getirecek. Ancak asıl mesele erken sızıntıdan da öte.

Rockstar ofisine sahte kimlikle girmeye çalıştılar

2

Kiwi Talkz’un aktardıklarına göre bazı oyunseverler oyuna dair bilgi almak için sahte kimliklerle Rockstar binalarına girmeye çalışmış, hatta ofis pencerelerinin üzerinde dron uçurarak görüntü almaya kalkmış. Reilly, Take-Two’nun bu gibi sebeplerden ötürü güvenlik risklerini azaltmak adına fiziksel satıştan vazgeçebileceğini söylüyor. Keza son günlerde güvenlik önlemleri daha da artırılmış.

Bu endişeler pek de yersiz değil. Daha önce Pokémon kartları için mağazalara girildiğini, 2023’te ise Starfield’ın erken kopyalarının yasa dışı şekilde internete sızdırıldığını hatırlıyoruz. GTA 6 gibi dev bir yapım söz konusu olduğunda, benzer girişimlerin yaşanması kimseyi şaşırtmıyor.

