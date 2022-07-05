Apple, Islakken Kullanabileceğiniz Bir Ekran Geliştiriyor

Apple, ıslandığı durumda bile sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir dokunmatik ekran patenti aldı. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Hepimiz yağmur yağarken birine mesaj atmak zorunda kaldığımızda bunun ne kadar sinir bozucu bir durum olduğunu biliriz. Tuşlu telefonlar hâlâ modayken bu bir sorun değildi ancak akıllı telefonların dokunmatik ekranlarına tuzlu yağmur suyu değdiği an ekran, tabiri caizse ‘kafayı yiyor’ ve asla sizin dokunduğunuz yere dokunulduğunu algılamıyor.

Görünüşe göre Apple, gelecek sene veya belki de daha sonra gelecek olan iPhone’larda bu durumu tersine döndürmeyi hedefliyor. Son çıkan bir habere göre Apple, su altında da kullanabileceğiniz bir ekranın patentini aldı.

‘Islak Mod: Açık’: Artık yağmurda telefon kullanırken sinir krizi geçirmeyeceksiniz

Apple, suyla temas ettiğinde bile sorunsuz çalışabilecek bir dokunmatik ekran patenti aldı. Hatta şirket, dokunmatik yüzeydeki su miktarını ölçebilecek bir nem sensörünü entegre ederek biraz daha ileri gitmeyi planlıyor. Bu dedektör sayesinde ekran, kullanıcı ile etkileşimi algılama şeklini değiştirebilecek.

Yukarıda sizlerle paylaştığımız çizimde, bir insanın iPhone’unu denizde kullandığı bir sahne yer alıyor. Patentten görülebileceği kadarıyla dokunmatik yüzey su ile temas ettiğinde telefon bunu fark edecek ve ‘Islak Mod’u devreye sokacak.

Bu projenin gerçekten başarılı olup olmayacağı ve bundan hangi elektronik cihazların faydalanacağı henüz belli değil ancak iPhone, şüphesiz en belirgin aday. Tabii Apple Watch da mantıklı bir seçenek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.