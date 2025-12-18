Tümü Webekno
Apple ilk kez Avrupa Birliği dışında 3. taraf uygulama mağazalarına izin verecek

Apple, Japonya’daki yeni rekabet yasası sonrası iOS’te büyük değişikliğe gidiyor. Alternatif uygulama mağazaları ve farklı ödeme sistemleri iPhone’lara geliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, Japonya’da yürürlüğe giren Mobile Software Competition Act kapsamında iOS ekosisteminde önemli bir değişiklik yaptı. iOS 26.2 ile birlikte uygulamaların alternatif mağazalardan indirilmesi ve dijital içeriklerde Apple’ın ödeme sistemine bağlı kalmaması mümkün olacak.

Bu adım, özellikle geliştiriciler için kritik. Yıllardır App Store komisyonlarını eleştiren geliştiriciler, artık kendi ödeme altyapılarını kullanarak daha esnek gelir modelleri oluşturabilecek. Kullanıcılar içinse daha fazla uygulama ve fiyat seçeneği anlamına geliyor.

Öte yandan Apple, güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Şirket; zararlı yazılımlar ve dolandırıcılık ihtimaline karşı yeni imzalama ve güvenlik kontrolleri getireceğini söylüyor. Japonya’da atılan bu adım, ileride iOS’in diğer ülkelerde de daha “açık” hale gelmesinin habercisi olabilir.

