Apple, Karma Gerçeklik Gözlüğü İçin 3500 PPi Ekran İstedi

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Apple, Samsung ve LG'den çok yüksek PPI değerine sahip bir ekran talebinde bulundu. Bu ekranın, şirketin karma gerçeklik cihazlarında kullanılabileceği ifade edildi.

Yakın zamanda uzun süredir geliştirdiği bilinen karma gerçeklik cihazını tanıtması beklenen Apple, bugün ilginç bir haberle gündeme geldi. TheElec tarafından çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler, Apple’ın artırılmış gerçeklik cihazlarında iPhone 14’ten neredeyse 7 kat daha yüksek PPI değerine sahip ekran istediğini ortaya koydu.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, cihazlarındaki ekranlar için birlikte çalıştığı Samsung ve LG’den 3.500 PPI’lık ekran talebinde bulundu. Kaynaklar, bu talebin şirketin karma gerçeklik cihazı için yaptığını vurguladı.

Peki Apple’ın karma gerçeklik cihazının gözlüğü başka neler sunacak?

Apple’ın karma gerçeklik cihazı, cam yerine silikondan imal edilen ‘OLEDoS (OLED on Silicon - Silikon üzeri OLED)' panelden oluşacak. Bu panel, karma gerçeklik gözlükleri gibi cihazlarda, çok küçük bir alanda yüksek çözünürlük sunulmasına imkân tanıyacak.

Apple’a bu ekran panelini sunacak ilk şirket ise Sony olacak. Bu panelin daha sonra Samsung ve LG tarafından da 2024 yılında sunulması bekleniyor. Öte yandan panelin önümüzdeki yıla kadar kullanıma girmesi beklenmiyor.

Pixels per inch (PPI) nedir?

‘Piksel hassasiyeti’ olarak bilinen PPI, görüntü araçlarında görüntü hassasiyetini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. PPI değeri ne kadar yüksek olursa ekranın sunduğu netlik de o kadar iyi oluyor. Zira PPI, temelde her bir inçlik alandaki piksel sayısını temsil ediyor.