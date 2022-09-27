Apple, teknoloji sektöründeki kadın sayısının düşüklüğüne dikkat çekmek için bir program başlattı. CEO Tim Cook da sektördeki kadın eksikliği konusunda hiçbir mazeretin olmadığını, bunun değişmesi gerektiğini aktardı. Birleşik Krallık'ta başlatılan program, kadın geliştiricilere destek verecek.

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan ve binlerce insana iş imkanı tanıyan Apple, şimdi de kadınların teknoloji sektöründeki eksikliğine dikkat çekmek için önemli bir program başlattı. Daha önce etkinliklerde kadınları öne çıkarmasıyla gündeme gelen şirket, bu programın konuya katkı sağlayacağını düşünüyor.

App Store Foundations ismi verilen program, Birleşik Krallık’ta başlatıldı. Şirket, bu programın asıl amacını sektördeki kadın geliştiricileri desteklemek ve teknolojideki kadın çalışan çeşitliliğini artırmak olarak açıkladı.

Başarılı olmak için kadınlara ihtiyaç var

Apple CEO’su Tim Cook da konuyla ilgili BBC’ye verdiği demeçte, sektörün yeterince çeşitli hâle gelmediği sürece istenilen başarılara ulaşamayacağına dikkat çekti: “Teknolojinin insanlık üzerindeki etkisinin masada kadınların da olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Teknoloji birçok şeyi başarabilecek harika bir şeydir; ancak bu, farklı görüşler olmadan mümkün olamaz.”

Cook yaptığı açıklamalara kadınların teknoloji sektöründe olmamasının hiçbir mazeretin olmadığını da eklerken, bilgisayar bilimi ve programlama alanındaki insan sayısını temelden değiştirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamalara göre yeni programla birlikte geliştiriciler, kodlama gibi teknik şeylerin yanı sıra pazarlama ve para kazanma gibi konularda eğitilecek.

Teknoloji devleri, şirketlerindeki çeşitliliği artırmaya çalışıyor

Kadınların teknoloji sektöründeki sayısı hâlen fazla değil. Yayınlanan bazı raporlara göre teknoloji ile alakalı işlerin yalnızca %26’sı kadınlara ait. Deloitte isimli bir sitenin verileri ise büyük teknoloji şirketlerindeki kadınların oranının bu yıl %33’e çıkmasının beklendiğini gösteriyor. Bu durum da Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin sektördeki kadın varlığını artırmak için hamle yapmasına neden oluyor. Şirketin şu an ABD’deki çalışanlarının %35’i kadın.

Daha önce Microsoft, Google, Snap, Airbnb ve daha birçok önde gelen teknoloji şirketi sektördeki çeşitliliği artırmak için hamleler yapmıştı. Örneğin Microsoft, çeşitli programlarla kadınların teknoloji alanındaki varlığının yükselmesini istediğini, bu tarz çeşitliliğin yüksek olduğu ekiplerin daha üretken çalışabileceğini belirtmişti. Öte yandan Facebook (şimdiki adıyla Meta) da şirketteki çeşitlilik için gruplar kurmuştu. Bununla birlikte de grupların birbirini destekleyebileceği ve fikirlerini paylaşabileceği aktarılmıştı.

Gördüğünüz üzere şirketlerin çeşitlilik üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Umarız ki teknoloji sektöründeki dağılımda istenilen seviyeye ulaşılabilir. Ancak bunu gerçekleştirmek için yapılması gereken çok daha fazla şeyin olduğu da bilinen bir gerçek.