Marka imajı konusu özellikle büyük şirketler için oldukça büyük bir önem teşkil ediyor. Görünüşe göre Apple’ın da bu konuda oldukça katı kuralları bulunuyor. Yönetmen Rian Johnson, Apple’ın kötü adamların iPhone kullanmasına izin vermediğini söyledi.

Star Wars: The Last Jedi, Looper ve Knives Out gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda oturmuş olan Rian Johnson, “Apple, filmlerde iPhone kullanılmasına izin veriyor ancak eğer ki bir gizem filmi izliyorsanız kötü adamların iPhone’ları olmadığını görürsünüz” dedi.

Bunun çok ufak bir örneğini Johnson’ın son filmi Knvies Out’ta da görmüştük. Film için oldukça kritik bir sahne olan vasiyetin okunması sahnesinde Jamie Lee Curtis’in canlandırdığı Linda Drysdale karakterinin elinde bir iPhone tuttuğu görülüyordu. Dolayısıyla bunun aslında katilin kim olduğuyla değil de kim olmadığıyla ilgili bir ipucu verdiğini söyleyebiliriz.

Apple’ın marka imajı

ABD’li teknoloji devi Apple, marka imajı konusunda oldukça hassas. Şirket, ürünlerinin filmlerde ve dizilerde nasıl kullanıldığı konusunu da oldukça sıkı bir şekilde denetliyor. 2002 yılında yayınlanan bir Wired makalesinde de 24 dizindeki iyi karakterlerin Mac, kötü karakterlerin ise Windows kullandığına dikkat çekilmişti.

Apple, ürünlerinin dizilerde ya da filmlerde kullanılması için oldukça sıkı ve sert şartlar koysa da bu mecralarda kullanılma konusunda da pazarın lideri konumunda bulunuyor. Bir marka takip şirketi olan Concave; Nicole Kidman, Meryl Streep ve Reese Witherspoon gibi isimlerin yer aldığı HBO’dizisi Big Little Lies’ın ikinci sezonunda Apple ürünlerinin 13 dakika göründüğünü belirledi.

Seesaw Media Ürün Yerleştirme Uzmanı Darryl Collis, markaların ürünlerinin kullanımıyla ilgili kısıtlamalarıyla ilgili olarak “Tüm markaların, ekranda nasıl kullanılacakları ya da görülecekleriyle ilgili katı kuralları vardır. Bazı markalar için kötü karakterlerle eşleştirilmemek önemlidir. Bir alkol ya da araba markası, sarhoş ya da kaza yapmış karakterle eşleştirilmek istemez” ifadelerini kullandı.

PQ Media, ürün yerleştirme kazancının 11,44 milyar doları (70,44 milyar TL) bulduğunu tahmin ediyor. Markalar ise geniş kitlelere ulaşmak için bu alanda para harcamaya devam ediyor. Örneğin Daniel Craig, 2015 yılında çıkan Spectre filminde Samsung’dan gelen 50 milyon dolarlık teklifi, James Bond için yeterince iyi olmadığını düşünerek reddetmişti. Craig ve Sam Mendes, ayrıca Sony’den gelen 18 milyon dolarlık teklifi de geri çevirmişlerdi.