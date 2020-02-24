Apple, VirnetX ile girdiği patent savaşını kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi, iki şirket arasındaki duruşmayı karara bağladı. Apple'ın söz konusu şirkete 440 milyon dolar ödemesine hükmedildi.

Apple ile bir diğer ABD merkezli teknoloji şirketi VirnetX arasındaki patent anlaşmazlığı karar bağlandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Apple'ı haksız buldu. Apple, patent ihlali başvurusunun reddedilmesinden dolayı VirnetX'e 440 milyon dolar (yaklaşık 2,7 milyar TL) ödemeye mahkum edildi.

Apple, FaceTime uygulamasını oluştururken VPN ile ilgili patentleri kullanmakla suçlanıyordu. Mahkeme, şirketin 2016 yılında VirnetX'e 302 milyon dolar (yaklaşık 1,82 milyar TL) ödenmesine karar vermişti. Durumu gözden geçiren mahkeme heyeti, bu miktarın 440 milyon dolara çıkarılması yönünde karar aldı.

Apple ile VirnetX arasında 'patent savaşları':

Reuters'a göre yaşananlar 2010 yılına dayanıyor. Nevada merkezli VirnetX, federal mahkemede Apple'ı sanal özel ağlar olarak bilinen güvenli ağlar ve güvenli iletişim bağlantıları konusunda dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti.

O tarihten bu yana Apple ve diğer şirketler, ABD Patent ve Marka Ofisi Mahkemesi’nin VirnetX patentlerinin geçerliliğini incelemesini talep etti. Mahkeme, söz konusu patentlerin kilit kısımlarını iptal etti.

Mahkeme, VirnetX'i haklı buldu:

Geçtiğimiz yıl verilen kararlarda temyiz mahkemesi, patentlerin söz konusu bölümlerinin iptal edilmesi kararını durdurdu. Böylece VirnetX, Apple’dan maddi anlamda kazanç elde etmeye bir adım daha yaklaştı.

Apple, Yüksek Mahkeme’ye başvurarak VirnetX'in FaceTime'da ihlal etmekle suçladığı özel patentlerin neredeyse ortadan kalktığı için zararların yeniden hesaplanması gerektiğini ileri sürdü.

Bir mahkemede Apple, temyiz mahkemesinin ret kararını 'yasal açıdan yanlış ve son derece haksız' olarak nitelendirdi. Şirket, ayrıca alt mahkemelerin VirnetX’in değerinin çok ötesinde tazminat talebinde bulunmasına izin verdiğini söyledi.

VirnetX cephesinden de bir açıklama geldi. Nevada merkezli teknoloji şirketi, Apple ile girdiği patent mücadelesine ilişkin “Jüri ve Federal Mahkeme’nin yıllar önce geçerli olduğu ve o zamandan beri iptal etmediği kararları, tüm tazminatı destekliyor” ifadelerini kullandı.