Apple’ın Aralık 2020’de tanıttığı, geçtiğimiz nisan ayında da yürürlüğe soktuğu Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği, sosyal medya devlerini 10 milyar dolara yakın zarara soktu. Financial Times’ın yaptığı araştırmayla ortaya çıkan bu rakam, Facebook’un neden bu politikaya en başından beri karşı olduğunu göstermiş oldu.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Apple, kullanıcılarını sevindiren, uygulama geliştiricileri ve şirketleriyse biraz zor duruma düşüren bir yeniliğe imza atmıştı. Gizliliğe yönelik hassasiyetin güçlendiği dönemlerde Apple, artık kullanıcı verisini toplamak/takip etmek isteyen tüm uygulamalarda önce bu konuya yönelik kullanıcıdan izin istemeyi zorunlu kılmıştı. Nisan ayında yürürlüğe giren ‘Uygulama Takibi Şeffaflığı’ isimli bu yeni politikayla kullanıcılar, uygulamaya verilerini verip vermeyeceklerini seçebilir olmuşlardı.

Öte yandan bu yeni sistem, dediğimiz gibi şirketleri üzdü. Bu şirketlerin başındaysa Facebook yer aldı. Şirket, Apple’ın bu hamlesini New York Times, The Washington Post ve Wall Street Journal gibi dev gazetelerde koca bir sayfalık reklama yer vererek eleştirdi. Facebook’un daha karar çıkar çıkmaz neden böylesine sinirlendiğiyse Financial Times tarafından yapılan yeni bir soruşturmayla ortaya çıktı.

Dört şirketin zararı 10 milyar dolara yakın:

Financial Times, Apple’ın Uygulama Takibi Şeffaflığı politikasının bugüne kadar şirketleri finansal olarak nasıl bir zarara soktuğunu araştırdı. Yapılan araştırmanın sonucu ağızları açık bırakacak cinstendi. Buna göre Snapchat, Facebook, Twitter ve YouTube dörtlüsü, yalnızca 1 yılda yaklaşık 9,85 milyar dolar zarara uğradı.

Yayınlanan rapora göre bu politikadan en fazla zararlı çıkan şirket, diğer sosyal medya platformlarına göre devasa boyutta olan Facebook oldu. Öte yandan Snapchat, reklamları akıllı telefonlara dayalı olduğundan ve masaüstü bir sürüme sahip olmadığından bu yılı oldukça kötü geçirdi.

Şirketlerin yeni politikayla yedikleri bu ani tokatın etkisi bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Zira uzmanların yaptıkları açıklamaya göre yeni politikadan etkilenen şirketler, özellikle Facebook, politikanın ardından tüm altyapısını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Bu şekillendirme sürecininse en az bir yıl sürebileceği söylendi.