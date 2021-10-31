Eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta’nın donanım mühendisleri; Metaverse’in kurulmasının önünde zorlu engeller bulunduğunu belirtti. Ancak bu engeller Mark Zuckerberg’ün ifade ettiği gibi zamanla ilgili engeller değildi. Mühendisler, fizik kurallarının gerekli donanımları elde etmede kendilerine engel olabileceğin ifade etti.

Facebook, geçtiğimiz günlerde çatı şirket adını ‘Meta’ olarak değiştirdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın geldiği ‘Facebook Connect 2021’ etkinliğinde şirket, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında sunacağı birçok yeni üründen bahsetmişti. Bu ürünlerden biri de, şirketin tüketiciye resmen yeni bir evren sunduğu Metaverse oldu.

AR cihazlar yardımıyla farklı insanlarla, ‘meta’ mekanlarda buluşmanıza olanak tanıyan bu sanal evren, etkinlik gününden beri olumlu ve olumsuz birçok tepki aldı. Bizzat Mark Zuckerberg, bu platformun aktif olarak kullanılabilmesi için yürütülen çalışmaların yıllar boyunca süreceğini söylemişti. Yakın zamanda da Facebook’un donanım geliştiricileri benzer yorumlarda bulundu.

Kullanılabilmesi için fizik alanında büyük atılımlar gerekiyor

Yapılan tanıtımda kullanıcıların Metaverse’e yansıyan bedenlerindeki gözeneklerden yüz ifadelerine kadar detaylar oldukça büyüleyiciydi. Ancak bu tarz detaylar oyunlarda bile muazzam bilgisayarlar gerektirirken kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yansıyacağı ve bir nevi ‘yaşayacağı’ bir platform, gerçekçi detaylarla birlikte hangi cihazda çalışacaktı? Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg bunun kolay olmayacağını zaten belirtmişti. Bazı Meta donanım mühendisleri de bu platforma şüpheyle yaklaştıklarını belirten açıklamalarda bulundu.

New York Times’ın teknoloji muhabiri Mike Isaac’e konuşan çalışanlar, Metaverse’in kurulmasının çok büyük zaman alacağına dair endişelerini belirtti. Ancak tek sorun zaman değildi. Mühendisler, platformun çalışacağı donanım parçalarının fizik kurallarını geride bırakması gerektiğini söyledi. Tabii bu mecazi bir ifade, ancak görünüşe bakılırsa bu platformu çalıştırmak için fizik alanında bazı atılımlar getirilmesi şart. Bu da demek oluyor ki Facebook, daha doğrusu Meta; paralel gerçeklik dünyasını oluştururken teknolojide çığır açmak durumunda. Tabii bu, şirketteki tüm mühendislerin ortak fikri olarak açıklanmış bir şey değil.