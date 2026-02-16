Yeni bir ankete göre Apple kullanıcılarının %96'sı Apple Intelligence kullanmıyor

Apple Intelligence, Apple’ın yapay zekâ dünyasına güçlü bir giriş yapma planının merkezindeydi. Ancak TechRadar’ın yaptığı bir ankete göre kullanıcıların %96’sı bu özellikleri kullanmadığını söylüyor. Peki Apple’ın büyük yapay zeka hamlesi şimdiden sınıfta mı kaldı?

Apple, iPhone, iPad ve Mac’lere entegre ettiği Apple Intelligence ile yazı yazma, metin özetleme, görsel oluşturma ve daha akıllı bir Siri deneyimi sunmayı hedeflemişti. Tanıtımlar sırasında bu özellikler oldukça etkileyiciydi. Ancak iş günlük kullanıma gelince tablo pek parlak görünmüyor.

TechRadar’ın okurlar arasında yaptığı ankette katılımcıların %96 gibi ezici bir çoğunluğu Apple Intelligence’ı kullanmadığını belirtti. Bu oran, Apple gibi bir dev için ciddi bir alarm zili anlamına geliyor.

Kullanıcılar Neden Mesafeli?

Ankete göre birçok kullanıcı ya bu özellikleri hiç denemedi ya da denedikten sonra aktif olarak kullanmamayı tercih etti. Bunun birkaç nedeni olabilir.

Öncelikle Apple Intelligence özellikleri kademeli olarak dağıtıldı ve her bölgede aynı anda aktif olmadı. Ayrıca bazı vaat edilen gelişmiş Siri özellikleri ve daha derin sistem entegrasyonları henüz tam anlamıyla kullanıma sunulmuş değil. Yani Apple Intelligence, bazı kullanıcılar için hâlâ “yarım kalmış” bir deneyim gibi görünüyor.

Bir diğer önemli nokta ise farkındalık. Pek çok kullanıcı, cihazında Apple Intelligence’ın tam olarak ne yaptığını ya da hangi özelliklerin yapay zeka destekli olduğunu bilmiyor bile olabilir.

Google ve Samsung Daha mı Etkili?

Google’ın Gemini destekli yapay zekâ özellikleri ve Samsung’un Galaxy AI hamlesi, son dönemde çok daha agresif bir şekilde öne çıkarılıyor. Özellikle Android tarafında yapay zeka özellikleri sistem genelinde daha görünür ve “göze sokulan” bir deneyim sunuyor.

Apple ise her zamanki gibi daha kontrollü ilerliyor. Şirket, Apple Intelligence’ın büyük bölümünün cihaz üzerinde çalıştığını ve kullanıcı verilerinin korunmasına öncelik verdiğini vurguluyor. Bu yaklaşım güvenlik açısından artı puan kazandırsa da kullanıcı tarafında “vay be” etkisini yeterince yaratamamış olabilir.