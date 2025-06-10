Apple, yeni nesil işletim sistemleriyle birlikte yeni bir tasarım diline de geçiş yaptı. Peki "Liquid Glass" olarak isimlendirilen bu tasarım dili, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliklerinde önemli duyurular gerçekleştirdi. Pek çok kişi için bu duyurulardan en önemlisi, iPhone'lara hayat veren iOS işletim sisteminin yeni sürümüydü. Zira Apple, iOS 26 ile tamamen yeni bir tasarım diline geçiş yaptı. Bu tasarım dili, "Liquid Glass" olarak isimlendirildi.

Liquid Glass, Apple için yeni bir devrin başlangıcı oldu. Zira şirket, bu tasarım dilini sadece iOS 26'da değil, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 ve tvOS 26'da da kullanmayı tercih etti. Daha önce iddia edildiği üzere visionOS'tan ilham alınarak oluşturulan tasarım dili, oldukça modern görünüyor olsa da şeffaf yapısı nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından eleştirilebilir gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, Liquid Glass'ın detaylarına bakalım.

Liquid Glass tasarım dili, farklı cihazlarda böyle görünecek:

Apple'ın yeni tasarım dili, şeffaflığı oldukça ön plana çıkarıyor. Ekran üzerindeki her öğe, tıpkı bir cam gibi arka planda görünen renkten etkileniyor. Aslında az önce bahsettiğimiz eleştiri durumu da tam olarak bundan kaynaklanıyor. Arka plan renginin ön plandaki nesneleri etkilemesi, bazen simgelerin görünmez olmasına neden olabiliyor. Kilit Ekranı, Ana Ekran, bildirimler ve Kontrol Merkezi gibi sistem yazılımlarına ek olarak Safari ve FaceTime gibi Apple uygulamalarında da kendini gösterecek.

Liquid Glass, Apple Music uygulamasında böyle görünecek:

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tasarım dili, cihazlar arasında daha entegre bir deneyim yaşanmasını sağlayacak. Çünkü nasıl iPhone'ların bildirimleri bu durumdan etkilenecekse aynı durum, Mac bilgisayarlarda da yaşanacak. Üstelik kullanıcılar, bu tasarım dilinde daha kapsamlı özelleştirme seçeneklerine sahip olacaklar. Widget'lar ve uygulama simgeleri ve hatta klasör simgeleri bile kullanıcıların istediği şekilde dizayn edilebilecek. Apple, temalar için de artık daha geniş bir renk paleti sunacak.

Liquid Glass, iOS 26'nın kilit ekranında böyle görünecek:

Apple, yeni tasarım diline geçiş yaparken geliştiricileri de unutmadı. SwiftUI, UIKit ve AppKit kullanan geliştiriciler, Apple'ın Liquid Glass diline hızlıca geçiş yapabilecekler. Bu önemli çünkü iPhone, Mac ve Apple Watch kullanıcıları, çok yakında cihazlarındaki uygulamaların güncellenmeye başladığını görebilirler. Bu da daha geniş kapsamlı bir değişiklik yaşandığını hissettirecek.

Geliştiricilerin uygulamalar üzerinde nasıl değişiklikler yapabileceğini gösteren bir fotoğraf:

Apple'ın yeni tasarım dili, iPhone'larda böyle görünecek:

Peki siz Apple'ın yeni tasarım dilini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...