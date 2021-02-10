Apple'ın armut şeklindeki Prepear logosunun, kendi elma şeklindeki logosunun ayırt edici özelliğini taklit ettiğini öne sürdüğü davada anlaşmaya varıldı. Prepear, logosundaki yaprağın şeklini değiştirmeyi kabul etti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz ağustos ayında açmış olduğu bir fikri mülkiyet davasında Super Healthy Kids adlı şirketin bir yan ürünü olan Prepear’ın logosunda, Apple’ın elma şeklindeki logosunun ayırt edici özelliğini taklit ettiğini öne sürüyordu.

Apple elma şeklinde, Prepear ise armut şeklinde bir logoya sahip olduğundan Apple’ın deyim yerindeyse elmayla armutu nasıl karşılaştırdığı merak edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan belgeler ve Prepear kurucu ortağı Russ Monson’ın açıklamaları, iki şirketin “logo kavgasında” anlaşmaya vardığını ortaya koyuyor.

Prepear logosu ve Apple logosu

Belgelere göre Apple, Prepear’ın armut şeklindeki logosunun değil, logoda bulunan yaprağın kendi logosunun ayırt edici özelliğini taklit ettiğini öne sürüyor. Prepear, Apple’ın bu konudaki hassasiyetini dikkate almış olacak ki iki şirket arasındaki anlaşma, Prepear logosunda küçük bir değişiklik yapılması şartıyla gerçekleştirilmiş durumda.

Prepear’ın eski logosu ve yeni logosu

Anlaşmaya göre Prepear, logosunu önümüzdeki haftalarda yukarıda görmüş olduğunuz gibi değiştirecek. Aslına bakacak olursanız logodaki tek değişiklik, yaprağın şekli olacak. Prepear, yeni logosunu şimdiden resmi web sitesinde yayınlamış olsa da tüm ürünlerde değişiklik yapılması birkaç haftayı bulacak.