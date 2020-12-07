Bu sene M1 SoC'sini tanıtan Apple, üst segmentte yer alan Mac cihazları için 32 çekirdekli işlemci üstünde çalışıyor. Ayrıca Apple'ın sadece CPU çekirdeği değil GPU çekirdeklerini artırmak için de çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

Ürettiği ürünlerin donanımları konusunda da yatırımlar ve çalışmalar yapan Apple, 2021 çıkacak Mac modellerinde kullanılacak 32 yüksek performans CPU çekirdekli ARM tabanlı yeni bir işlemci üzerinde çalışıyor. Ayrıca bu işlemcinin, 2022 yılında çıkacak 'yarı boyutlu Mac Pro'da da kullanılabileceği ifade ediliyor.

The Verge'de yer alan habere göre şirket, 16 yüksek performans çekirdeği ve dört güç verimliliği çekirdeği olan, yeni nesil MacBook Pro ve iMac cihazlarda kullanılan CPU tasarımı da geliştiriyor. Yeni işlemcilerin 2021'in bahar aylarına kadar çıkması beklenirken gelecekte çıkacak Apple Silicon tasarımlarının 128 çekirdekli GPU'lara sahip olabileceği dile getiriliyor.

Apple, kendi donanımlarına yatırım yapmaya devam ediyor

Bildiğiniz gibi Apple'ın bu sene tanıttığı yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini gibi cihazlar, yine şirketin bu sene tanıttığı M1 SoC'sini kullanıyor. Ancak şirketin Mac Pro gibi daha güçlü cihazlarında hâlâ Intel işlemciler kullanılıyor. Apple, önümüzdeki iki sene içerisinde tüm Mac cihazlarında kendi işlemcisinin kullanıcılarını ifade ediyor.

Apple'ın bu sene tanıttığı M1 SoC'sinde dördü yüksek verimlilik, dördü de yüksek performans olmak üzere 8 CPU çekirdeği bulunuyordu. Ancak şirket, GPU çekirdeklerinin sayısını artırmak için de çalışmalar yapıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, şu an 16 ve 32 çekirdekli modellerini test ediyor ve 128 çekirdekli modelleri üstünde de çalışmalar yürütüyor.

Tabii Apple şu an her ne kadar 16 çekirdekli CPU'lar üstünde çalışsa da 8 ya da 12 çekirdekli olarak piyasaya sürülebileceği de ifade ediliyor. Apple'ın iki sene içerisinde tüm Mac cihazlarında kendi işlemcisini kullanmaya başlayacağı düşünülürse daha güçlü işlemciler üstünde çalışıyor olması da gayet doğal.