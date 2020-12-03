Apple Music, kullanıcılara yıl boyunca en fazla dinledikleri şarkılardan oluşan kişisel bir çalma listesi sunan Replay 2020'yi sundu. Özellik dahilinde oluşturulan çalma listesi yıl boyunca dinlenebilecek.

Bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz ve sosyal medya platformları, teknoloji şirketleri ve çevrimiçi servisler, kullanıcılar ve kendi adlarına yıllık özetlerini yayınlamaya başladılar bile. 2020’de en çok dinlediğiniz şarkıları gösteren Spotify Wrapped, bu konuda en fazla konuşulan yayınlar arasında yer alıyor ve hatta Twitter trendleri ele geçirecek kadar da popüler olmuşa benziyor.

Apple, “yıllık özet” kavramına biraz daha farklı yaklaşıyor ve Spotify’ın en büyük rakibi olan çevrimiçi müzik servisi Apple Music, kullanıcılara “sayılar” sunmak yerine “Replay” adını verdiği özellik çerçevesinde yıl boyunca en çok dinlediği şarkılardan oluşan kişisel bir çalma listesi oluşturuyor.

Apple Music Replay ile hem 2020'de hem de geçmiş yıllarda en çok dinlediğiniz şarkıları görebilirsiniz

Apple Music’in Replay özelliğinin Spotify Wrapped’dan ayrılan bir diğer noktası ise yıl boyunca kullanılabilir olması. Apple Music Replay 2020’ye ulaşmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

#Adım 1: music.apple.com/replay adresinden web oynatıcısına gidin.

music.apple.com/replay adresinden web oynatıcısına gidin. #Adım 2: Apple kimliğiniz ile giriş yapın.

Apple kimliğiniz ile giriş yapın. #Adım 3: ’20 Replay logosunun altındaki “Get Your Replay Mix” butonuna tıklayın.

’20 Replay logosunun altındaki “Get Your Replay Mix” butonuna tıklayın. #Adım 4: Replay 2020 adlı çalma listesine gidin.

Replay özelliği, yalnızca siz özel bir çalma listesi oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Apple Music’te yıl boyunca kaç saat müzik dinlediğinizi de gösteriyor. Ayrıca Apple Music uygulamasında “Şimdi Dinle” bölümüne gidip “Replay: Yıllara Göre En İyi Şarkılarınız” alt bölümüne gittiğinizde geçtiğimiz yıllardaki en popüler şarkılarınızı da görebilirsiniz.