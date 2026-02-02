Tümü Webekno
Apple'ın resmi sitesi yenilendi: Mac siparişi vermek artık daha kolay

Apple, Mac satın alma deneyiminde sessiz ama oldukça önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, online mağazasında kullanıcıların Mac’lerini baştan sona kendi isteklerine göre yapılandırmasına daha basit bir arayüz ile olanak tanımaya başladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın online mağazasına girip bir Mac seçtiğinizde, eskiden olduğu gibi temel – orta – üst seviye gibi hazır seçenekler yerine, sizi doğrudan özelleştirme ekranı karşılıyor. Burada ekran boyutundan işlemciye, RAM’den depolama alanına kadar neredeyse her detayı tek tek siz belirliyorsunuz. Yani kısacası Apple, Mac satın almayı adeta “kendi bilgisayarını topla” mantığına çevirmiş durumda.

Neleri Özelleştirebiliyorsunuz?

Yeni sistemle birlikte MacBook’larda ve masaüstü Mac’lerde şu seçenekleri ayrı ayrı seçmek mümkün:

  • İşlemci (Apple Silicon varyantları)
  • Bellek (RAM)
  • Depolama alanı (SSD)
  • Ekran boyutu ve türü (modeline göre)
  • Klavye dili
  • Güç adaptörü
  • AppleCare+ ve profesyonel yazılımlar

Bu da özellikle profesyonel kullanıcılar için çok daha mantıklı kombinasyonlar oluşturmayı mümkün kılıyor. Gereksiz yükseltmelere para vermek zorunda kalmıyorsunuz.

Peki Hazır Modeller Tamamen Kalktı mı?

Apple’ın kendi sitesinde bu yeni sistem öne çıkarken, MediaMarkt, Amazon, Vatan gibi üçüncü taraf satıcılarda klasik, hazır konfigürasyonlu Mac’leri görmeye devam edeceğiz. Yani “ben uğraşamam, hazır alırım” diyenler için seçenekler hâlâ mevcut.

Apple

