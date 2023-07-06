Apple'ın uzun süredir peşinde koştuğu OLED ekranlar artık gerçek oluyor. Apple, MacBook'lar için Samsung ile anlaşma imzalamıştı. Ancak OLED MacBook Pro sürümü için beklenen tarih değişti.

Apple, her ne kadar iPhone ekranlarında OLED sunuyor olsa da bunu bilgisayarlarında gerçekleştirememişti. Günümüzde mini-LED teknolojisine bel bağlayan şirket, en sonunda uzun süredir talep ettiği teknolojiyi alacak gibi gözüküyor.

Apple, OLED ekranların temini için Samsung ile resmen anlaşma imzalanmıştı. İlk OLED panele sahip MacBook’un ise 13,3 inçlik MacBook Air olacağı biliniyor.

iPad'lere de OLED ekranlar geliyor!

Uzun yıllardır Apple’a ekran tedariği yapan LG de şirketin ürünlerine OLED katkısında bulunacak. Elec’in iddiasına göre LG, kapasite sınırı nedeniyle Apple’ın MacBook’larına ekran üretemeyecek. Ancak yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro’larda LG’nin OLED ekranlarını göreceğiz.

İyi güzel, peki OLED ekran ile kullanıcılar ne kazanacak?

Apple’ın bugünkü son model bilgisayarlarında sunduğu mini-LED teknolojisi, halihazırda çok küçük ekranlarda çok yüksek çözünürlükler ve renk kalitesi görmemizi sağlıyor. Fakat OLED ile Apple, özellikle renklerin gösteriminde büyük bir ilerleme daha yapabilir.

OLED paneller, mini-LED panellerin aksine kendi kendine yanan diyotlara sahip. mini-LED panellerde ise diyotlar, ışığın gözükeceği noktaya göre kontrol sağlayan LCD panelin ışığıyla renkleniyor.

Bu LCD panelin ortadan kalkması, aynı zamanda tam anlamıyla siyah renkler ve çok daha yüksek düzeyde kontrastlar görmemize yol açıyor.

Yayınlanan raporlara göre OLED MacBook Pro ile 2026'da da tanışamayacağız.

Daha önceki yayınlanan haberlere göre 2026'da piyasaya sürüleceğini bildiğimiz OLED MacBook Pro lansmanı, The Elec'in yayınladığı bir rapora göre 2027'ye kadar ertelendi. Apple'ın MacBook gelirlerinde tespit edilen düşüş, bu panele olan talebi etkileyebileceği için ertelendiği söyleniyor. Raporda ayrıca Samsung ve LG'nin, Apple'ın vereceği siparişten emin olmadıklarından dolayı OLED paneline yapılacak harcamada kararsız olduklarını dile getiriyorlar. OLED iPad Pro ise hâlâ 2024'de piyasaya sürülmeyi bekliyor.

İşin bir de fiyat kısmı var...

Şöyle bir gerçek var: OLED panele sahip cihazlar, LED veya mini-LED panele sahip cihazlara göre nispeten daha pahalı fiyat etiketi taşıyor. OLED'e sahip MacBook'lar ile birlikte fiyat artışı görüp görmeyeceğimiz konusu ise şu anlık meçhul.