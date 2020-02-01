Apple, ekim ayında çıkardığı macOS işletim sistemi Catalina'nın üçüncü güncellemesi olan macOS Catalina 10.15.3'ü yayınladı. Yeni güncellemede enerji tasarrufu ve fan hız sınırlarını kontrol etmeye yarayan yeni "Pro Mode"a sahip.

Apple, geçtiğimiz hafta içinde, Ekim ayında çıkardığı macOS işletim sistemi Catalina'nın üçüncü güncellemesi olan macOS Catalina 10.15.3'ü yayınladı. macOS Catalina 10.15.3, bir önceki güncelleme olan macOS Catalina‌ 10.15.2'den 1 ay sonra kullanıcıların hizmetine sunuldu.

macOS Catalina 10.15.3, Sistem Tercihleri'ndeki Güncelle bölümü aracılığıyla Mac App Store'dan ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Yeni güncelleme, uyumlu bir Mac'e sahip olan herkesin kullanımına açık.

Mac cihazınızın performansı artacak

Yeni macOS Catalina 10.15.3, Mac cihazlara "Pro Mode" adı verilen bir kodla birlikte geliyor. Görünüşe bakılırsa bu Pro Mode, performans artırımı için fan hızı sınırlarını ve enerji tasarrufu kısıtlamalarını geçersiz kılan isteğe bağlı bir özellik. Bu özellik kullanıldığı takdirde uygulamaların daha hızlı çalışacağı, ancak pil ömrünün kısalabileceği ve fan gürültüsünün artabileceği belirtiliyor.

Apple'ın yayın notlarına göre, yeni güncellemede Pro Display XDR optimizasyonları ve çoklu akış video düzenleme iyileştirmeleri de yer alıyor. Apple açıklamasında macOS Catalina 10.15.3'in Mac'in kararlılığını, güvenilirliğini ve güvenliğini iyileştireceği belirtiliyor.

Yeni güncellemeyi indirebilmek için Mac cihazınızda yeterli miktarda disk alanı bulunması gerekiyor. Güncellemeler tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın yeniden başlatılması da gerekenler arasında.

Apple, macOS Catalina 10.15.3'ün yanı sıra iOS 13.3.1'i yayınladı. iOS 13.3.1 güncellemesi sayesinde iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde bulunan U1 Ultra Geniş Bant yongasını açmak ve kapatmak mümkün oluyor. Bunun yanı sıra iPadOS 13.3.1 için de bazı düzeltmeler ve performans iyileştirmeleri mevcut.

macOS Catalina'nın bir önceki güncellemesi olan macOS Catalina 10.15.2'de, iTunes Remote desteği geri dönmüş ve sistemin tamamında genel iyileştirmeler yapılmıştı.