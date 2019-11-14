Apple Music, 2019'da En Çok Dinlediğiniz Şarkıları Gösterecek

Apple'ın çevrimiçi müzik hizmeti Apple Music, yeni bir özellik kazandı. "Apple Music Replay" olarak isimlendirilen bu özellik, Apple Music kullanıcılarının 2019 yılında en çok dinledikleri şarkıların bir çalma listesinin oluşturulmasını sağlıyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren yeniliklerden bir tanesi çevrimiçi müzik platformları oldu. Bu uygulamalar sayesinde artık, akıllı telefonumuza herhangi bir şarkıyı indirmek zorunda kalmadan anında dinleyebiliyoruz. Bu hizmeti veren uygulamalardan bir tanesi de Apple Music.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen ve dünyanın en popüler ikinci çevrimiçi müzik platformu olan Apple Music, bir süredir Spotify ile büyük bir rekabetin içerisinde. Apple şu ana kadar rekabette bariz bir şekilde gerideydi ancak bu durumun değişme ihtimali bulunuyor. Çünkü Apple, Spotify'da uzun süredir olan bir özelliği kendi platformuna dahil etti.

Bahsedeceğimiz özelliğin ismi "Apple Music Replay". Bu özellik, 2019 yılında en çok dinlediğiniz şarkıların bir listesini oluşturuyor ve en çok hangi şarkıları dinlediğinizi görmenizi sağlıyor. Ancak Apple, bu yeni özelliği henüz tüm kullanıcıların hizmetine sunmadı. Dolayısıyla bu özelliği kullanabilmek için burada bulunan bağlantı üzerinden beta sürüm için giriş yapmak durumunda kalıyorsunuz.

Apple Music Replay'in yeteneklerinden de anlaşılabileceği üzere özellik, fazlasıyla kolay bir kullanıma sahip. Çalma listesinde sadece 2019 yılında en çok dinlediğiniz şarkılar görüntüleniyor. 2020 yılına girdiğimizde çalma listesi sıfırlanacak mı yoksa kaldığı yerden devam mı edecek henüz bilinmiyor. Özelliğin bir diğer yeteneği ise çalma listelerinizi arkadaşlarınıza doğrudan gönderebilecek olmanız.

Apple Music Replay'in beta sürümden kararlı sürüme ne zaman geçeceği henüz bilinmiyor. Ancak Apple Music kullanıcılarının uzunca bir süre beklemek durumunda olduklarını söyleyemeyiz çünkü Apple, yeni özelliğin son testlerini yapıyor. Beta sürümdeki testlerde herhangi bir problem yaşanmaz ise Apple Music Replay, kararlı sürüme kısa bir süre sonra dahil edilecek.